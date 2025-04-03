Як українці оціюють власний добробут — дослідження Сьогодні 13:00 — Особисті фінанси

Як українці оціюють власний добробут — дослідження

За даними дослідження Info Sapiens «Споживчі настрої в Україні», у березні 2025 року Індекс споживчих настроїв українців зріс на 8 пунктів та становить 84,3 п. Зросли усі складові індикатора.

Про це йдеться в дослідженні Info Sapiens.

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Так у березні 2025 року індекс споживчих настроїв (ІСН) склав 84,3 п., що на 8 п. вище за показник лютого.

Індекс поточного становища (ІПС) зріс і складає 60,5 п., що на 7,2 п. вище за рівень цього показника у лютому.

Складові цього індексу зазнали таких змін:

індекс поточного особистого матеріального становища (х1) зріс на 8 п. та становить 54,6 п.;

індекс доцільності великих покупок (х5) зріс на 6,4 п. та становить 66,4 п.

Індекс економічних очікувань (ІЕО) у березні зріс на 8,6 п. та складає 100,2 п. Динаміка складових цього індексу виглядає так:

індекс очікуваних змін особистого матеріального становища (х2) складає 95,3 п., що на 1,7 п. вище за рівень цього показника у лютому;

індекс очікуваного розвитку економіки країни протягом найближчого року (х3) зріс на 11,1 п. та складає 87,9 п.;

індекс очікуваного розвитку економіки країни впродовж найближчих 5 років (х4) зріс на 13 п. порівняно з минулим місяцем та складає 117,4 п.

У березні показник індексу очікуваної динаміки безробіття зменшився на 4 п. та складає 119,1 п.

Індекс інфляційних очікувань зріс на 1,7 п. та складає 183,1 п.

Індекс девальваційних очікувань зменшився на 10 п. та складає 148,4 п.

«У березні 2025 року ми спостерігаємо значиме підвищення як індексу споживчих настроїв, так і його складових. Населення України більш позитивно оцінює власне поточне становище, це максимальне значення індексу за останні 2 роки спостережень. Очікування щодо розвитку економіки також сприяють зростанню індексу економічних очікувань» — коментують аналітики Info Sapiens.

Довідка Finance.ua:

нагадаємо, 2023 року, за даними дослідження Info Sapiens"Споживчі настрої в Україні" у квітні 2023 року, Індекс споживчих настроїв українців зменшився на 6,6 пунктів та становить 84,6 п. Зменшилися Індекс очікуваних змін особистого матеріального становища, Індекс очікуваного розвитку економіки впродовж року та Індекс очікуваного розвитку економіки впродовж п’яти років.

споживчі настрої в Україні у березні 2024 року — Індекс споживчих настроїв українців зріс на 6,8 пунктів та становить 77 п. Зросли всі складові індикатора.

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