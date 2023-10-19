Як українці готуються до похолодання — опитування — Finance.ua
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Як українці готуються до похолодання — опитування

Особисті фінанси
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Як українці готуються до похолодання — опитування
Як українці готуються до похолодання — опитування
Понад половина українців (56%) ніяк не готуються до похолодання. Ще 16% придбали все необхідне минулого року. Решта (28%) різними методами готуються зустрічати холоди: утеплюють приміщення, купують теплі речі, заклеюють шпарини у вікнах тощо.
Про це свідчать результати опитування Rakuten Viber в Україні.
Найпопулярнішими методами є придбання теплих речей та ковдр (8% респондентів обрали цей варіант) і утеплення приміщення (8%).
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Ще 4% заклеюють шпарини у вікнах або утеплюють їх, 2% купують обігрівач, 2% придбали зарядну станцію, 1% придбали дизель-генератор. 2% опитаних зробили все із вищезазначеного, щоб підготуватись до зими. Крім того, 1% респондентів планує переїзд.
Минулого року команда Rakuten Viber проводила аналогічне опитування серед українців. Як і цього року, більш ніж половина респондентів (51%) ніяк не готувалися до холодів.
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На питання «Що робите ви, щоб підготуватись до похолодання?» відповіді розподілилися наступним чином:
  • утеплюю приміщення — 8% (12% минулого року);
  • купую теплу ковдру / речі — 8% (13% минулого року);
  • купую обігрівач — 2% (4% минулого року, ще 1% придбав тепловідбивний екран для батареї);
  • заклеюю шпарини у вікнах / утеплюю їх — 4% (5% минулого року);
  • купую дизель-генератор — 1% (3% минулого року);
  • купую зарядну станцію — 2% (новий варіант відповіді);
  • планую переїзд — 1% (2% минулого року);
  • все з вищезазначеного — 2% (9% минулого року);
  • ще минулого року все купили — 16%;
  • ніяк не готуюсь, буде як буде — 56% (51% минулого року).
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За матеріалами:
Finance.ua
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