Як учасникам бойових дій скористатися пільговим проїздом — пояснення Міноборони

Особисті фінанси
141
Військовослужбовці зі статусом учасника бойових дій мають право на пільговий проїзд міжміським транспортом.
Військовослужбовці зі статусом учасника бойових дій (УБД) мають право на пільговий проїзд міжміським транспортом. Для реалізації цього права необхідно мати посвідчення УБД та лист талонів.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

Які пільги на проїзд передбачені

Учасники бойових дій можуть скористатися такими видами пільг:
  • безплатний проїзд один раз на два роки (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, незалежно від наявності залізничного сполучення;
  • або проїзд один раз на рік (туди і назад) цими ж видами транспорту зі знижкою 50%.
Пільга надається за умови наявності чинного листа талонів.
Перший лист талонів на право отримання проїзних квитків із 50-відсотковою знижкою має видаватися одночасно з посвідченням учасника бойових дій.

Як скористатися пільговим проїздом

Для придбання пільгового квитка міжміським транспортом необхідно звернутися до каси та пред’явити:
  • посвідчення УБД;
  • лист талонів.
Касир обмінює відповідні талони на проїзні квитки.

Що робити після закінчення строку дії листа талонів

Після завершення строку дії листа талонів видається новий. Чинні військовослужбовці для цього мають подати рапорт командирові своєї військової частини.
Лист талонів із простроченим строком дії необхідно здати. Якщо він відсутній, уповноважений орган проводить перевірку підстав для видачі нового листа.
На військовослужбовців, які користуються пільговими квитками, поширюються всі правила та умови перевезень, що діють на відповідному виді транспорту.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що Міністерство оборони спростило процедуру отримання нового посвідчення учасника бойових дій у разі його втрати або викрадення, а також для звільнених з полону.
Тепер, щоб отримати нове посвідчення УБД, до відповідної заяви не потрібно додавати документ, що підтверджує прийняття та реєстрацію заяви до Національної поліції щодо втрати або викрадення документа, а також опубліковане в друкованих ЗМІ оголошення про втрату або викрадення.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
МіноборониВійськовий квитокВійськовослужбовець
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
