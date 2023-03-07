Як створити свій інвестиційний портфель - поради експертки — Finance.ua

Як створити свій інвестиційний портфель - поради експертки Сьогодні 21:07 — Особисті фінанси

Як створити свій інвестиційний портфель - поради експертки

Фінансова незалежність — це можливість приймати рішення не через призму «вимушення», а через свої бажання та потреби. Саме інвестиції дають людям таку можливість.

Про це розповіла засновниця школи фінансів «BY finance», інвесторка Юлія Баткалова на Female Freedom Forum , що відбувся у Києві 4 березня.

Портфельне інвестування, за словами експертки, це баланс різних активів, який збереже та примножить ваш капітал у будь-які, навіть кризові, часи.

«Це коли ми відчуваємо впевненість, що наші гроші не просто десь лежать, а вони не знецінюються і навіть можуть рости і робити нам інші гроші. Тому важливо створити свій портфель таким чином, щоб навіть попри події у світовій економіці, він не приносив мінусів», — каже Баткалова.

Як створити інвестиційний портфель

Експертка назвала 4 кроки на шляху до створення інвестиційного портфеля:

Позначити мету інвестування (визначити свою «точку Б», до якої інвестор прагне дійти). З’ясувати своє відношення до ризиків (для цього є спеціальні тести). Визначити свої фінансові можливості. Наповнити інвестиційний портфель активами.

На першому кроці треба окреслити такі ввідні дані:

що ви хочете придбати або яку суму накопичити;

скільки це зараз коштує;

строки реалізації;

скільки це коштуватиме у майбутньому (враховуючи середню інфляцію).

Залежно від вашого відношення до ризиків інвесторка рекомендує дотримуватися такого балансу в портфелі:

консервативний ризик-профіль: 50% облігації або альтернатива, 30% готівка, 20% акції;

збалансований: 40% облігації або альтернатива, 5% готівка, 55% акції;

агресивний: 10% облігації або альтернатива, 5% готівка, до 85% акції.

Аби дізнатися свої фінансові можливості, треба відповісти на два основні питання: скільки ви реально можете відкладати на свою мрію та як регулярно можете робити такі внески.

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«Визначити власні фінансові можливості допоможе ведення бюджету — 2-3 місяців для цього буде достатньо», — запевнила інвесторка.

Останній крок у створенні власного інвестиційного портфеля — його наповнення активами. Тут важливо диверсифікувати активи за географією (розвинені країни та країни, що розвиваються) та за класом активів (облігації, акції, ETF, готівка, IPO, криптоактиви тощо).

Приклад інвестиційного портфеля за збалансованим ризик-профілем

40% облігації та альтернатива:

ETF на глобальні державні облігації (США, Японія, Австралія, Канада, розвинені країни Європи);



ETF на корпоративні облігації США;

ETF на корпоративні глобальні організації за виключенням США (розвинені країни);

державні облігації окремих країн (військові облігації України та інші);

євробонди;

корпоративні облігації окремих компаній (історично надійних);

нерухомість.

5% готівка:

готівка на рахунку у брокера (може бути під % на залишок) у різних валютах;

поточні рахунки в Україні або за кордоном;

депозит за кордоном (в Україні тільки для купівлі валюти безготівково);

готівка в банківському депозитарії (невелика сума).

55% акції та альтернатива:

ETF на розвинені країни;

ETF на країни, що розвиваються (Китай, Польща, Мексика, Туреччина...);

ETF на акції США (індексні, дивідендні, високодохідні);

ETF на окремі сектори економіки (нерухомість, металургія, ІТ, ресурси, енергетика);

акції окремих компаній;

ІРО, криптоактиви (невеликий % від портфеля).

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