Як скоротилися міжнародні резерви рф за квітень — Finance.ua

Як скоротилися міжнародні резерви рф за квітень
Як скоротилися міжнародні резерви рф за квітень
Міжнародні резерви росії на 1 травня 2022 року становили $593 млрд.
Це на 2,2%, або на $13,3 млрд нижче за показник на 1 квітня, повідомляє центробанк рф.
Станом на 1 квітня резерви становили $606,4 млрд. За березень вони зменшились на $10,7 млрд.
Як повідомлялося, після початку вторгнення рф в Україну близько $300 млрд золотовалютних резервів росії було заморожено через введення антиросійських санкцій.
Голова Банку росії Ельвіра Набіулліна заявила про намір оскаржити заморожування активів, — в офіційній статистиці це заморожування не відображається.
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