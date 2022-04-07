Заморожені золотовалютні резерви росії втрачені для неї назавжди - ОП — Finance.ua

Заморожені золотовалютні резерви росії втрачені для неї назавжди - ОП

Вчора 12:20 — Казна та Політика

Радник Президента з економічних питань Олег Устенко заявив, що заморожені золотовалютні резерви росії втрачені для неї назавжди: ці кошти, ймовірно, підуть на відбудову України.

Про це він розповів в ефірі 24 каналу.

За його словами, половина резервів, які були в росії до 24 лютого, а це приблизно 325 мільярдів доларів з 650 мільярдів, наразі заморожені у країнах США та ЄС.

«Україна веде активні перемовини щодо того, щоб це був такий собі перший транш у фонд відбудови нашої країни після війни. Ці кошти назавжди втрачені росією», — пояснив Устенко.

Він наголосив, що з тих приблизно 300 мільярдів доларів, які залишилися у рф, половина — це золото.

«Але тут проблема рф в тому, що на золото вже введені санкції. Тож єдина можливість для росії якось продати золото — це продати його всередині своєї країни», — додав експерт.

Радник президента впевнений, що жодна країна у світі не доторкнеться до цього золота, бо тоді теж ризикуватиме потрапити під санкції. До того ж на золото, яке росія хоче продати на внутрішньому ринку, не має особливого попиту. Тож, очевидно, що цього активу теж не існує.

Заишається приблизно 150 мільярдів доларів, які є на рахунку самого центробанку рф. Але росія велика, і цих коштів не вистачить ні на що.

На думку Устенка, єдина можливість, як окупанти можуть використати ці кошти, — це спроба розраховуватися за борги, які вони мають, і, можливо, закупити критичний імпорт, наприклад, ліки.

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«Але я не впевнений, що саме це вони будуть робити. росія буде намагатися зберегти ці кошти. Бо якщо піде зменшення золотовалютних резервів, то це буде означати різке просідання рубля. росія буде «малювати картинку, що в них все добре», — переконує він.

Тобто, за словами Устенка, в росії є деякі кошти, але вони не можуть їх використати.

«Я впевнений, що центробанк рф це розуміє, і вони від того бісяться. Інакше не було б таких гучних заяв з приводу того, що той, хто міняє валюту на чорному ринку, — зрадник країни та має сісти до в’язниці», — додав експерт.

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