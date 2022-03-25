Як реагує золото на війну в Україні та чи варто в нього інвестувати - експерт — Finance.ua

Як реагує золото на війну в Україні та чи варто в нього інвестувати - експерт

Вчора 10:30 — Банківські метали

Біржові котирування золота відреагували на той шок, який відбувся в економіці, безпосередньо на війну у центрі Європи.

Про це повідомив інвестиційний консультант, управитель активами 1st Family Office Василь Матій під час безкоштовного вебінару «Фондовий ринок України в умовах військового стану: „рятівне коло“ чи „баласт“ для країни і громадян».

«Золото дуже динамічно реагує. Але коли ринки трохи заспокоюються — страх зникає й індекс волатильності знижується. Котирування захисних активів, зокрема золота, так само знижуються», — розповів експерт.

За його словами, якщо говорити про довгострокову стратегію, то золото однозначно можна розглядати як інструмент для збереження і захисту свого капіталу, але не примноження.

«Враховуючи надзвичайно високий рівень інфляції взагалі в усій світовій економіці у поточних реаліях, мені здається, що золото має високі ризики навіть не покрити інфляцію», — спрогнозував фінансист.

Довідка Finance.ua:

як пише Bloomberg, вторгнення рф в Україну створює страх перед інфляцією. Це викликало різкий попит на золото у світі. Це спонукає інвесторів купувати золото, вартість якого зросла до 2 070,44 дол. за унцію . Це близько до рекорду, досягнутого під час пандемії;

. Це близько до рекорду, досягнутого під час пандемії; від початку 2022 року ціни на золото зросли майже на 10%;



у перший тиждень вторгнення рф в Україну продажі золота і срібла в Сінгапурі виросли на 235%, сказав засновник Silver Bullion Pte Грегор Грегерсен.



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