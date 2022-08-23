Як сьогодні купити земельний пай — Finance.ua

Як сьогодні купити земельний пай Вчора 21:01 — Аграрний ринок

Як сьогодні купити земельний пай

Заборона на купівлю-продаж землі, яка діяла з 2002 року, була скасована 1 липня 2021 року. З того моменту землі сільськогосподарського призначення можуть продаватися. Це стосується переважно земель — для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Основу цих земель становлять паї.

Про це пише Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції — м. Львів.

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«Продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної і комунальної власності забороняється. Є, правда, виняток — землі селянського (фермерського) господарства державної та комунальної власності, які належать громадянам на праві постійного користування або довічного успадкованого володіння. Такі особи матимуть право їх викупити із розстроченням оплати до десяти років», — сказано в повідомленні.

Як сьогодні купити земельний пай

До 1 січня 2024 року право на придбання сільськогосподарської землі буде тільки у фізичних осіб-українців. Обмеження — не більше 100 га в «одні руки».

Також треба пам’ятати, хто має переважне право на купівлю паю:

у першу чергу — особа, яка має спеціальний дозвіл на видобування корисних копалин загальнодержавного значення;

у другу чергу — орендар земельної ділянки.

У разі якщо відповідно до закону та особа не може набувати у власність земельну ділянку, вона може передати своє переважне право купівлі такої земельної ділянки іншій особі, яка відповідно до закону може набувати у власність таку земельну ділянку.

З 2024 року дозволяєтьcя купувати і юридичним особам. І з цього моменту для всіх починає діяти інше обмеження — не більше 10 тис га. Звичайно, для оформлення договору купівлі-продажу ділянки покупцю та продавцю необхідно звернутися до нотаріуса.

Які необхідно мати документи покупцеві:

паспорт;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

завірена нотаріально згода чоловіка або дружини, якщо покупець перебуває у шлюбі (або присутність під час угоди);

однією з умов купівлі земельної ділянки є перевірка нотаріусом джерела походження коштів покупця.

Нотаріус для встановлення джерел походження коштів може використовувати офіційні документи, публічну інформацію, зокрема відомості Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що формується та ведеться Національним агентством з питань запобігання корупції, інформацію, отриману від набувача.

Також важливо, що оплата здійснюється винятково у безготівковій формі, тому має бути відкритий рахунок у банку.

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