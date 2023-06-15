Як розвивається і звідки залучає гроші український фінтех — Finance.ua

Як розвивається і звідки залучає гроші український фінтех Сьогодні 17:01 — Фінтех і Картки

Як розвивається і звідки залучає гроші український фінтех

Фінтех — це драйвер залучення інвестицій в Україну після перемоги у війні та початку відновлення.

Про це розповів голова правління Української асоціації Фінтех та інноваційних компаній (УАФІК) Ростислав Дюк під час презентації Каталогу Фінтех-компаній України 2023.

«Ми щороку робимо дослідження і побачили, що попри війну та всі негаразди, зокрема пандемію Covid-19, фінтех індустрія зростає. Зараз вона оцінюється у понад 1 млрд доларів, а це зростання на більш ніж 50% за 5 років. І це зростання не буде зупинятися, навіть не дивлячись на не дуже сприятливе середовище для залучень інвестицій під час війни», — каже Дюк.

Finance.ua зібрав цікаві статистичні дані про розвиток українського фінтеху та плани галузі на майбутнє, якими поділилися в УАФІК під час презентації.

Український фінтех — це 246 компаній, які працюють на цьому ринку. З них 7 компаній попри війну почали свій бізнес саме у 2022 році.

Як зазначає Дюк, 68% компаній пройшли точку беззбитковості, тобто український фінтех залишається прибутковою індустрією на противагу світовому, який є більш «інвестиційно поїдаючою» індустрією.

Серед цікавих даних:

33% компаній українського фінтеху працюють на європейському ринку;

77% - базуються у Києві (раніше — 80%, однак частка зменшилася через війну);

17% компаній мають засновниць-жінок;

55% - мають своїх представників у лавах ЗСУ.

Регулювання галузі фінтеху

Якщо говорити про законодавство, яке нині регулює галузь фінтеху, то це:

підписаний Закон України «Про віртуальні активи»;

набув чинності Закон України «Про хмарні послуги»;

набув чинності Закон України «Про платіжні послуги»;

підписаний законопроєкт «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо платіжних послуг)»;

а також запущена Регуляторна платформа («пісочниця») та розроблений проєкт концепції відкритого банкінгу.

Тенденції українського фінтех-ринку

Щодо розташування, раніше осередки компаній фінтеху були переважно у містах-мільйонниках — де була значна база університетів та головних офісів банків. Територіально найбільша кількість фінтех-компаній залишається у Києві, друге та третє місце розділяють Дніпро та Львів.

Однак через війну географія зазнала змін: наприклад, 77% компаній залишились у Києві, а решта змістились у сторону західної частини України. Ще 5% переїхали за межі країни, хоч і досі трактують себе як українські компанії.

Де беруть гроші

«У фінтеху, як і будь-якій інноваційній індустрії, гроші залучали від FFF (Friends, Family, Fools) — переважно засновували компанії за власні кошти. Хоча спектр джерел фінансування за останній рік значно розширився. Коли ми опитували, які кошти компанії будуть залучати цього року, 27% опитаних відповіли, що залучатимуть стратегічних інвесторів з-за кордону, ще 20% будуть розвиватися за власні кошти. І новий інструмент, який з’явився — 9% компаній хочуть залучати донорські кошти, а 1% це вже вдається», — розповідає голова Української асоціації Фінтех та інноваційних компаній.

На якому ринку працюють українські фінтех-компанії

Якщо розглянути структуру фінтех-каталогу з точки зору карти екосистеми, лідерами є такі галузі:

технології та інфраструктура;

платежі;

необанки, діджитал банки і маркетплейси.

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«Війна — це, на жаль, гарний каталізатор для виходу на новий ринок. І 33 компаній, що розвивають фінтех, вже працюють на міжнародному ринку. Ще 52% - планують виходити туди. А ось 15% компаній бачать свою роботу лише в Україні. Але я думаю, що це все тимчасово, бо наші продукти є конкурентоздатними й такими, що готові виходити на зовнішні ринки», — каже Дюк.

Які технології та інструменти будуть залучати фінтех-компанії:

API — 24%;

хмарні сервіси — 13%;

чат-бот — 12%;

штучний інтелект — 9%;

роботизована автоматизація процесів — 8%;

біометрика — 7%;

підключення та сервіси системи SWIFT та інші організації з переказу коштів — 6%;

блокчейн та платформи з низьким кодом — по 4%.

Що змінило російське вторгнення

31% компаній вказали на проблеми регуляторного характеру з виходом на інші ринки;

96% залишили операційну діяльність в Україні після повномасштабного вторгнення;

26% мали чи стикнулися з проблемою доступу до фінансування;

64% компаній зацікавлені в участі в іноземних акселераторах / інкубаторах.

Крім того, 16% компаній вказали на зменшення обсягу бізнесу більше ніж на 50%. І лише 26% - кажуть про відсутність змін у зв’язку з вторгненням росії на територію України.

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