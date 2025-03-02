Як розрахувати податкову знижку за внесками на довгострокове страхування життя — Finance.ua

Як розрахувати податкову знижку за внесками на довгострокове страхування життя Сьогодні 21:17 — Особисті фінанси

Як розрахувати податкову знижку за внесками на довгострокове страхування життя

Українці можуть скористатися правом на податкову знижку за витратами на страхові та пенсійні внески. Це передбачено ст. 166 розд. IV Податкового кодексу України.

Про це інформують в Головному управлінні ДПС в Івано-Франківській області.

Які витрати можна включити до податкової знижки

Платник податку має право включити до податкової знижки, зокрема, суму витрат на сплату страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та пенсійних внесків.

Читайте також Чорне посвідчення: які пільги та знижки від держави можуть отримувати родичі загиблого військового

Це стосується платежів, сплачених платником податку страховику-резиденту, недержавному пенсійному фонду, банківській установі за договорами довгострокового страхування життя, недержавного пенсійного забезпечення, за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом.

Також до знижки можна віднести внески на банківський пенсійний депозитний рахунок, на пенсійні вклади та рахунки учасників фондів банківського управління як такого платника податку, так і членів його сім’ї першого ступеня споріднення, які не перевищують (у розрахунку за кожний з повних чи неповних місяців звітного податкового року, протягом яких діяв договір страхування).

Які суми враховуються

При страхуванні платника податку або за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом платника податку, або на банківський пенсійний депозитний рахунок, пенсійний вклад, рахунок учасника фонду банківського управління чи за їх сукупністю — суму, визначену в абзаці першому п.п. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 ПКУ (у 2024 році: 3028,00 грн х 1.4 = 4240,00 гривень).

Читайте також Зміни в податковій звітності для ФОП на єдиному податку: що нового

Якщо страхування або пенсійний вклад оформлено на члена сім’ї першого ступеня споріднення, платник податку може включити до податкової знижки 50% від встановленої суми. У 2024 році цей ліміт становить 2120,00 гривень на кожного застрахованого члена сім’ї (3028,00 грн x 1,4×50%).

Наприклад, якщо договір страхування життя, що передбачає сплату платником податків страхового платежу (страхового внеску, страхової премії) за рік у сумі 25 тис. грн, розпочинався 14 серпня 2024 року і платником податків у серпні 2024 року сплачено страховий платіж за рік у сумі 25 тис. грн. (з 14.08.2024 по 13.08.2025), то з урахуванням норм п.п. «а» п.п. 166.3.5 ПКУ платник податку має право віднести на витрати суму фактичних витрат за 5 місяців дії договору у звітному податковому 2024 році, що не перевищує 21 200,00 грн (4240,00 грн х 5 місяців).

При страхуванні члена сім’ї платника податку першого ступеня споріднення за вищезазначеними умовами понесених витрат платник податку має право віднести на витрати суму, що не перевищує 10 600,00 грн (4240,00 грн х 5 місяців х 50 відсотків).

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.