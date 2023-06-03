Як реструктуризувати кредитну заборгованість, якщо ваш банк "луснув" — Finance.ua

Як реструктуризувати кредитну заборгованість, якщо ваш банк "луснув" Сьогодні 16:06 — Особисті фінанси

Як реструктуризувати кредитну заборгованість, якщо ваш банк "луснув"

Віднесення банку до категорії неплатоспроможних, запровадження процедури тимчасової адміністрації або ліквідації банку не припиняють дію кредитних договорів. Про це повідомляє Фінкульт.

Що це означає? Позичальник всеодно зобов’язаний повернути банку основну суму боргу та сплатити проценти у розмірах і у строки, встановлені умовами кредитного договору.

Це також стосується заборгованості за платіжними картками.

Якщо у позичальника погіршилось фінансове становище та виникли труднощі з виплатою кредиту, він може звернутися до банку з проханням про реструктуризацію.

Реструктуризація — це зміна умов кредитного договору для позичальника:

процентної ставки;

графіка погашення боргу;



продовження строку користування кредитом і зменшення щомісячного платежу;



скасування пені та штрафних санкцій;



списання частини боргу, в окремих випадках, також банк може йти на інші лояльні умови реструктуризації.



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Як реструктуризувати свою кредитну заборгованість

Необхідно звернутися до фінансової установи з офіційною заявою про реструктуризацію.

Надати фінансовій установі документи, які підтверджують виникнення обставин, за яких не має змоги платити за кредитом.

Умовою приєднання до програми реструктуризації є сплата початкового платежу — не менше 5% (у випадку іпотеки майнових прав) або 10% (у випадку іпотеки нерухомого майна) від суми кредитної заборгованості, розрахованої станом на дату звернення боржника до банку щодо прийняття умов реструктуризації.

Важливо! Реструктуризація не передбачає зміну валюти кредиту, зміни забезпечення за договором, списання або прощення частини заборгованості.

Детальну інформацію про можливість та умови реструктуризації заборгованості можна дізнатися у відділенні банку або ж зателефонувавши на безкоштовну «гарячу лінію» Фонду.

А ще інформація про реструктуризацію у форматі «питання-відповіді» доступна на сайті Фонду гарантування за посиланням.

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