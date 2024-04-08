Як правильно утилізувати стару банківську картку — Finance.ua

Як правильно утилізувати стару банківську картку Сьогодні 08:01 — Фінтех і Картки

Як правильно утилізувати стару банківську картку

Уявімо ситуацію: кілька років тому в одному з банків ви оформили кредитну картку. Картка довго припадала пилом у шухляді вашого письмового столу, ви навіть кілька разів нею скористалися. А сьогодні ви чітко розумієте, що ця кредитка вам не потрібна.

Як правильно вчинити з цією картою, розповідається в статті Finance.ua Стара кредитка: як правильно утилізувати

5 кроків

1. Перш за все необхідно дізнатися, чи не залишилися ви винні банку.

Навіть якщо борг за картковим рахунком становить лише кілька копійок, його потрібно терміново погасити. Адже навіть невеликий борг може призвести до нарахувань пені, й тоді вам доведеться заплатити набагато більше.

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2. Відразу, як банк підтвердить нульову заборгованість за карткою, її варто заблокувати. Заблокованою карткою ніхто не зможе скористатися. Це означає, що вам не загрожують додаткові фінансові втрати.

Як варіант можна (але не обов’язково) повернути до банку картку. У цьому разі банк зобов’язаний видати довідку про те, що картку повернуто до банку.

3. Після того як картка та рахунок до неї заблоковані, необхідно подати до банку заяву на закриття карткового рахунку. Зазвичай банк самостійно складає її за клієнта, вам залишиться лише підписати її. Краще мати копію цієї заяви із позначкою банку.

4. Стандартна процедура закриття рахунку триває 45 днів. Насправді це вимога міжнародних платіжних систем. Річ у тому, що операції за рахунком картки можуть відбуватися з деяким запізненням, також вони можуть бути скасовані, тому, щоб пройшли всі відкладені транзакції, рахунок картки можна закрити лише через 45 днів після того, як клієнт подасть заяву.

5. Якщо рахунок закрито, треба вимагати у банку довідку про закриття карткового рахунку. Вона буде підтвердженням того, що ви банку нічого не винні. Через деякий час банк не зможе вимагати доплатити «заборгованість, що раптово вилізла».

Отримавши довідку про закриття рахунку, ви можете видихнути. З банком ви попрощалися. Тепер із карткою можна робити що завгодно.

Найобережніші ріжуть її ножицями на кілька частин; деякі водії залишають, щоб використовувати як скребок для льоду взимку (недовговічний, але часом дуже зручний). Відомі випадки, коли старі непотрібні картки продають колекціонерам. Виявляється, є цілий напрямок колекціонування — «банкокартія».

Якщо ж через певний час ви зрозумієте, що мати одну-дві (а часом — і набагато більше) картки з кредитним лімітом — не так уже й погано, виникає запитання, де сьогодні відкрити нову кредитну картку найвигідніше. На українському банківському ринку є досить цікаві пропозиції.

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