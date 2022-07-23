Як правильно скласти резюме, якщо не маєте досвіду роботи — Finance.ua

Як правильно скласти резюме, якщо не маєте досвіду роботи Вчора 11:03 — Особисті фінанси

Як правильно скласти резюме, якщо не маєте досвіду роботи

Робота без досвіду й освіти навіть попри кризу на ринку праці в Україні є. Зарплати в цьому сегменті стартують від 8 500 грн, що лише на 2 тис. грн більше за мінімальну зарплату в нашій країні. Проте це на 8 500 грн більше від нуля.

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Навіть якщо у вас немає досвіду й освіти, резюме вам все одно потрібне, адже саме так про вас дізнається потенційний працедавець.

Насамперед зверніть увагу, що резюме потрібно створювати в такому форматі, щоб воно однаково добре відкривалося як з телефона, так і з комп’ютера. Також не зловживайте графікою і пам’ятайте, що воно має бути «легким» — в умовах нестабільного інтернету не завжди є можливість завантажити великий файл.

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Ознайомтесь з вимогами до посади та розпишіть необхідні навички, якими володієте. Так ви збільшите ймовірність, що резюме не пройде повз очі працедавця.

«Пишіть про досвід у навчанні: які практики та стажування ви проходили, які успіхи були у вас в навчанні. Обов’язково вказуйте навички, якими ви вже володієте. Покажіть, що ви вмієте швидко навчатись, щоб роботодавці розуміли, що ви зможете почати приносити користь бізнесу», — рекомендує директорка з персоналу work.ua Ольга Тарасевич.

Обов’язково напишіть мотиваційний лист. Його наявність значно підвищує шанс, що ваше резюме помітять серед багатьох інших.

«Правильно написаний мотиваційний лист допоможе звернути увагу роботодавця на сильні сторони вашого досвіду. Прочитайте уважно вимоги до посади. Подумайте, чим ваші навички можуть бути корисні компанії та чому саме з вами повинен сконтактувати роботодавець», — радять HR-спеціалісти robota.ua.

Пам’ятайте, що якість та успіх резюме не вимірюється його обсягом, намагайтеся показати свої сильні сторони й акцентуватися на тому, що з вашим приходом отримає компанія.

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