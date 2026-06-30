Як правильно подати документи для реєстрації бізнесу Сьогодні 08:05

Здійснити держреєстрацію можна як онлайн, так і в паперовій формі

Одеське міжрегіональне управління Міністерства юстиції України повідомило про основні правила подання документів для державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Порядок визначено статтею 14 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань».

У відомстві нагадали, що документи можна подавати як у паперовій, так і в електронній формі. При цьому для кожного способу діють свої вимоги.

Як подати документи в паперовій формі

Подати документи можна особисто або надіслати поштою. Під час особистого звернення заявник має показати паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу.

Для іноземців та осіб без громадянства таким документом може бути національний, дипломатичний чи службовий паспорт або інший документ, передбачений законодавством країни походження.

Якщо документи подає представник, він повинен надати документ, який підтверджує його повноваження. Це може бути:

нотаріально посвідчена довіреність;

документ законного представника;

довіреність, оформлена за законодавством іншої держави;

рішення про призначення керівника юридичної особи;

інші документи, передбачені законом.

Винятком є випадки, коли необхідні відомості вже внесені до Єдиного державного реєстру.

У Мін’юсті також нагадали, що документи в паперовій формі приймаються за описом. У день подання заявнику видають примірник опису з датою отримання документів та кодом доступу.

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Як подати документи онлайн

Документи в електронному вигляді можна подати через Єдиний державний вебпортал електронних послуг або інші електронні сервіси, визначені законодавством. Для цього необхідно використовувати засоби електронної ідентифікації з високим рівнем довіри.

У відомстві також зазначили, що судові рішення, які впливають на дані в Єдиному державному реєстрі або стосуються заборони чи скасування реєстраційних дій, передаються між державними реєстрами автоматично в межах інформаційної взаємодії.

Окремо роз’яснили порядок реєстрації для електронних резидентів.

Щоб зареєструватися як ФОП, такі резиденти подають заяву через вебпортал електронних послуг із використанням кваліфікованого електронного підпису. Документом, який посвідчує особу електронного резидента, є паспорт для виїзду за кордон.

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