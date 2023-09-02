Як правильно купити квартиру по перевідступу: головні юридичні нюанси — Finance.ua
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Як правильно купити квартиру по перевідступу: головні юридичні нюанси

Нерухомість
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Як правильно купити квартиру по перевідступу: головні юридичні нюанси
Як правильно купити квартиру по перевідступу: головні юридичні нюанси
Перевідступ квартири — це укладення договору, за яким продавець передає покупцю право витребувати нерухомість у забудовника. Згідно із цим документом покупець зможе підписати основний договір купівлі-продажу після того, як новобудова буде прийнята в експлуатацію.
Аби мінімізувати ризики й придбати те житло, яке хотіли, варто ретельно ставитися до вибору інвестора й забудовника, розповіли у блозі OLX.ua.
Якщо відбувається продаж по перевідступу, податки не відрізняються від тих, які сплачуєте під час оформлення звичайного договору купівлі-продажу.

Процес оформлення договору

Важливо, аби документ, який будете укладати, був правомірним. Лише в цьому випадку перевідступ майнових прав на квартиру стане безпечною та вигідною угодою.

Отримання дозволу на перевідступ від забудовника

Особливість перевідступу полягає в тому, що це фактично тристоронній договір купівлі-продажу. Тобто для правомірності угоди забудовник має дозволити передачу прав на майбутнє житло іншій людині. Це відбувається або за умови стовідсоткової сплати вартості квартири інвестором, або в разі часткової сплати — коли борг гасить покупець.

Перевірка забудовника

Перевідступ — це передача прав на об'єкт, який не повною мірою існує фізично. Саме тому варто ретельно перевірити репутацію забудовника. На які моменти звернути увагу? Насамперед необхідно пересвідчитися в:
  • дозволі на будівництво;
  • праві володіння земельною ділянкою;
  • дотриманні термінів реалізації проєкту та здачі інших об'єктів будівельної компанії.
Також з’ясуйте за допомогою реєстрів, чи не було запущено процедуру оформлення банкрутства компанією-забудовником. Ще один важливий момент — відсутність судових позовів від інвесторів.
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Перевірка інвестора

Перед укладанням договору перевірте, чи інвестор не порушує умови угоди із забудовником. Окрім цього, необхідно бути впевненим, що квартира не значиться під заставою в банку.

Укладення договору спільно з юристом

Самостійної перевірки забудовника та інвестора може бути недостатньо. Саме тому є сенс скористатися послугами юриста, аби угода була правомірною та не мала підводних каменів, про які ви часто й не здогадуєтесь.

Які документи надаються

Коли оформляється перевідступ майнових прав на нерухомість, надаються такі документи:
  • копія або оригінал основного договору;
  • взаємний розрахунок між трьома сторонами;
  • згода забудовника на перевідступ;
  • договір відступлення.
Окрема письмова згода забудовника потрібна в тому випадку, якщо цей момент (дозвіл будівельної компанії на перевідступ) не зазначений у тексті договору.
Перевідступ майнових прав можлива й у тому випадку, якщо інвестор купував житло в іпотеку. У цьому випадку в угоді фігурує і четверта сторона — банк. Частково покупець сплачує гроші інвестору, а іншу частину боргу зобов’язується сплатити банківській установі.
Детально про те, як заробити на нерухомості, а також як обрати об'єкт для інвестицій — ми розповіли у новій статті за посиланням.

Шлях до фінансової незалежності: як можна заробляти на нерухомості 🏠

За матеріалами:
Finance.ua
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