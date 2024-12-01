Як працюватимуть банки України на зимові свята — Finance.ua

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Як працюватимуть банки України на зимові свята

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Як працюватимуть банки України на зимові свята
Як працюватимуть банки України на зимові свята
Національний банк підготував проєкт Регламенту роботи системи електронних НБУ та порядок роботи банківської системи України в період завершення звітного року. Фактично перерви не буде.
Про це свідчить проєкт постанови НБУ.
Згідно з проєктом, який оприлюднений для обговорення, пропонується такий режим роботи:

31 грудня 2024 року

Система електронних платежів Національного банку України (СЕП) працює відповідно до Технологічного регламенту, у цілодобовому режимі 24/7 із датою поточного календарного дня.
Кліринг та розрахунки в системі Центрального маршрутизатора та розрахунково-клірингового центру Національної платіжної системи «Український платіжний простір» («Простір») виконуються у звичайному режимі.
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Система кількісного обліку депозитних сертифікатів «СЕРТИФ», депозитарій Національного банку України, Національний банк України під час здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи, автоматизована інформаційна система НБУ «Кредитні договори з нерезидентами», валютний ринок України працюють у звичайному режимі.
Платежі в іноземній валюті від Державної казначейської служби України через НБУ та АТ «Укрексімбанк» проводяться до 16.00.

1 січня 2025 року

СЕП працює відповідно до Технологічного регламенту роботи СЕП у цілодобовому режимі 24/7 із датою поточного календарного дня.
Банківська система України працює у звичайному режимі.
Система «СЕРТИФ», депозитарій Національного банку України, Національний банк України під час здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи, автоматизована інформаційна система Національного банку України «Кредитні договори з нерезидентами», валютний ринок України працюють у звичайному режимі.
Кліринг та розрахунки в системі «Простір» між учасниками НПС «Простір» виконуються у звичайному режимі.
Нагадаємо, в період дії воєнного стану в Україні тимчасово призупинена дія окремих норм законодавства про працю. Зокрема скасовані святкові дні, у тому числі не переноситься вихідний день на наступний після святкового, якщо той припадає на суботу чи неділю.
За матеріалами:
РБК-Україна
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