Як поскаржитися на погану якість послуг зв’язку — Finance.ua

Як поскаржитися на погану якість послуг зв’язку Сьогодні 17:22 — Особисті фінанси

Як поскаржитися на погану якість послуг зв’язку

Оператори мобільного зв’язку зацікавлені в наданні якісних послуг не менше, ніж їхні абоненти. Під час війни вони докладають максимум зусиль аби ми залишалися на зв’язку. Але якщо проблеми з якістю сигналу мають системний характер, то для їх вирішення потрібно сигналізувати до свого оператора, або ж до Регулятора — НКЕК. Як це зробити — розповіли у Держспецзв’язку.

Докладний опис проблеми допоможе її діагностувати та налагодити зв’язок.

Що треба зазначити при зверненні? При зверненні обов’язково на додачу до номера телефону, з яким не все гаразд, місця (адреси), де виникають проблеми, часу, тривалості та періодичності виникнення проблем, слід повідомити про характер проблем (погано чути, не можливо додзвонитись, повільна швидкість).

Скаргу/звернення до НКЕК можна подати:

поштою на адресу: Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку, 03110, м. Київ, вул. Солом’янська, 3;

електронною поштою e_zvernen@nkrzi.gov.ua;



телефонувати на «гарячу лінію» НКЕК для звернень громадян та отримувати необхідну інформацію, роз’яснення та консультацію безпосередньо під час розмови: 044 202 00 68 (пн-чт з 10 — 13, 14 — 17), 044 202 00 81 (середа з 11 — 13);



подати скаргу на урядову «гарячу лінію» за коротким номером 1545.



Усі звернення стосовно питань якості зв’язку будуть переадресовані до НКЕК.

При складанні звернення можна орієнтуватися на зразок написання заяв.

Детальну інформацію про те, як подати до НКЕК звернення споживачу/користувачу послуг для захисту своїх прав, можна знайти про те, як подати до НКЕК звернення споживачу/користувачу послуг для захисту своїх прав, можна знайти тут

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.