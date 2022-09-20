Як погашати заборгованість за кредитом у банку, що ліквідується — Finance.ua
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Як погашати заборгованість за кредитом у банку, що ліквідується

Кредит&Депозит
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Як погашати заборгованість за кредитом у банку, що ліквідується
Як погашати заборгованість за кредитом у банку, що ліквідується
Якщо ви раптово дізнались, що ваш банк ліквідується, і не знаєте, як далі сплачувати кошти за кредитом, Фонд гарантування поділився короткою інструкцією.

Чи треба взагалі погашати кредит

Ліквідація неплатоспроможного банку не є підставою для відмови від сплати за кредитними зобов`язаннями перед банком.
Віднесення банку до категорії неплатоспроможних, запровадження процедури тимчасової адміністрації або ліквідації банку не припиняють дію кредитних договорів.
Позичальник зобов’язаний повернути банку основну суму боргу та сплатити проценти у розмірі та у строки, які встановлені умовами кредитного договору.

Куди сплачувати кошти

Якщо в банку запроваджено процедуру тимчасової адміністрації, позичальник здійснює платежі для погашення на реквізити банку, вказані у кредитному договорі.
Також додатково ви можете письмово звернутись в банк, щоб підтвердити актуальність таких реквізитів.
У випадку відкликання банківської ліцензії, на початку процедури ліквідації Фонд відкриває накопичувальний рахунок в Національному банку України, на який позичальнику необхідно в подальшому сплачувати кошти за кредитним договором.
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Відомості про ліквідацію банку та реквізити накопичувального рахунку розміщуються на офіційних сайтах банку та Фонду.
Переказ коштів на відповідний рахунок можна здійснювати у будь-який зручний спосіб:
  • через відділення будь-якого діючого (платоспроможного) банку згідно з його тарифами;
  • за допомогою дистанційних каналів діючих (платоспроможних) банків (веб-банкінг, мобільні додатки);
  • готівкою за допомогою платіжних терміналів;
  • готівкою через каси діючих (працюючих) відділень неплатоспроможного банку.

Довідка Finance.ua:

  • держава більше не гарантує 100% суми за депозитами населення в Ощадбанку. Вклади гарантуватимуть на загальних підставах;
  • водночас нагадаємо, що в Україні на час воєнного стану і трьох місяців після його завершення вводиться 100% гарантія за банківськими вкладами фізичних осіб і ФОПів (разом з відсотками, якщо це був депозит);
  • якщо в період дії цієї норми почнеться процедура виведення з ринку якогось з банків, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб відшкодує його вкладникам всю суму вкладу разом з нарахованими відсотками;
  • через три місяці після припинення або скасування дії воєнного стану гарантована сума за вкладами складе 600 тисяч гривень.
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За матеріалами:
Finance.ua
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