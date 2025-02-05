Як подати заяву про повернення надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені — Finance.ua

Як подати заяву про повернення надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені Сьогодні 08:35 — Особисті фінанси

Як подати заяву про повернення надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені

Платник податків може через Електронний кабінет подати заяву про повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені за формою J/F 1 302 002.

Для повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань платнику потрібно здійснити такі кроки:

Крок 1. Вхід до Електронного кабінету за адресою: Вхід до Електронного кабінету за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua , а також через вебпортал ДПС.

Крок 2. Вхід до приватної частини Електронного кабінету можливий після електронної ідентифікації користувача за допомогою кваліфікованого електронного підпису (від будь-якого надавача довірчих послуг), через систему Вхід до приватної частини Електронного кабінету можливий після електронної ідентифікації користувача за допомогою кваліфікованого електронного підпису (від будь-якого надавача довірчих послуг), через систему id.gov.ua (MobileID, BankID), Дія. Підпис або «хмарного» кваліфікованого електронного підпису.

Крок 3. Режим «Введення звітності» в Електронному кабінеті дозволяє платникам створити та подати заяву про повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань і пені до територіальних органів ДПС.

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Крок 4. При створенні Заяви в режимі «Введення звітності» платник обирає параметри фільтра: «рік», «період», «тип форми» (наприклад, «J (F)13 Запити»). Зі списку електронних форм обирається потрібна форма Заяви (J/F 1 302 002) і вказується відповідний територіальний орган ДПС: (за замовчуванням зазначається орган ДПС за місцем основної реєстрації).

У запропонованій формі необхідно заповнити відповідні поля електронного документа, підписати та надіслати Заяву, при цьому реєстраційні дані платника податків заповнюються автоматично.

Крок 5. Для повернення коштів за одним або кількома платіжними документами:

до Заяви платник може додати копії платіжних документів: у вкладці «Додатки» потрібно вибрати опцію «Додати» документ довільного формату (F/J 1 360 102) та заповнити обов’язкові поля форми.

у полі «Дата сплати до бюджету» Заяви платник зазначає інформацію з платіжних документів.

Важливо: Для повернення помилково або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені платник подає Заяву до територіального органу ДПС за місцем обліку відповідної суми.

У ДПС також нагадали, що контакт-центр Державної податкової служби України надає консультації платникам податків, роз’яснення з питань податкового законодавства та допомогу у вирішенні питань, пов’язаних із податками. Загальна кількість звернень, що надійшла у минулому році сягнула цифри 1 062 448.

Як звернутися? Гаряча лінія: 0 800 501 007 (дзвінки безкоштовні). Електронна пошта: Гаряча лінія: 0 800 501 007 (дзвінки безкоштовні). Електронна пошта: idd@tax.gov.ua . Особистий кабінет: Через електронний кабінет платника податків. Режим роботи: Понеділок-п'ятниця, з 08:00 до 18:00.

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