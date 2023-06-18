Як подати заяву на звільнення з-за кордону — Finance.ua

Як подати заяву на звільнення з-за кордону Сьогодні 17:32 — Особисті фінанси

Як подати заяву на звільнення з-за кордону

Подати заяву на звільнення можна у тому числі й з-за кордону.

Як правильно це зробити, нагадали в Офісі омбудсмана України.

Отже, перебуваючи в іншій країні, подати заяву на звільнення можна двома способами:

Надіславши міжнародною поштою оригінал заяви на офіційну адресу роботодавця. Надіславши заяву про звільнення на офіційну електронну пошту роботодавця. При цьому заяву потрібно роздрукувати та підписати, відсканувати та підписати електронним підписом.

У разі відсутності змоги надіслати заяву на офіційну юридичну адресу або електронну пошту роботодавця, працівник може направити її на всі відомі месенджери роботодавця.

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Попередити про розірвання трудового договору потрібно за два тижні як у період роботи, так і в період відпустки або тимчасової непрацездатності. Пояснювати причину звільнення при цьому необов’язково.

За бажанням працівника, у разі його звільнення йому має бути надано невикористану відпустку. Датою звільнення в цьому разі є останній день відпустки.

Впродовж двох тижнів працівник має право відкликати свою заяву або в іншій формі повідомити роботодавця про зміну свого наміру звільнитися. Доцільно це зробити письмово, щоб заява була зареєстрована.

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