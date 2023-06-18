Як подати заяву на звільнення з-за кордону — Finance.ua

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Як подати заяву на звільнення з-за кордону

Особисті фінанси
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Як подати заяву на звільнення з-за кордону
Як подати заяву на звільнення з-за кордону
Подати заяву на звільнення можна у тому числі й з-за кордону.
Як правильно це зробити, нагадали в Офісі омбудсмана України.
Отже, перебуваючи в іншій країні, подати заяву на звільнення можна двома способами:
  1. Надіславши міжнародною поштою оригінал заяви на офіційну адресу роботодавця.
  2. Надіславши заяву про звільнення на офіційну електронну пошту роботодавця. При цьому заяву потрібно роздрукувати та підписати, відсканувати та підписати електронним підписом.
У разі відсутності змоги надіслати заяву на офіційну юридичну адресу або електронну пошту роботодавця, працівник може направити її на всі відомі месенджери роботодавця.
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Попередити про розірвання трудового договору потрібно за два тижні як у період роботи, так і в період відпустки або тимчасової непрацездатності. Пояснювати причину звільнення при цьому необов’язково.
За бажанням працівника, у разі його звільнення йому має бути надано невикористану відпустку. Датою звільнення в цьому разі є останній день відпустки.
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Впродовж двох тижнів працівник має право відкликати свою заяву або в іншій формі повідомити роботодавця про зміну свого наміру звільнитися. Доцільно це зробити письмово, щоб заява була зареєстрована.
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