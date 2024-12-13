Як подати заявку на перерахунок електроенергії та повернути гроші — Finance.ua

Як подати заявку на перерахунок електроенергії та повернути гроші Сьогодні 14:00 — Особисті фінанси

Українці знають, що якщо вчасно не передати показання лічильника, то підсумкова сума у квитанції за електрику може неприємно здивувати. Деякі люди можуть подати заяву на перерахунок електроенергії. Дізнайтеся, як це зробити і хто має право на таку послугу.

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Що означає перерахунок у квитанції за електроенергію

Якщо вам прийшов великий рахунок за електроенергію, найімовірніше, ви забули передати показання лічильників, і вам дісталися загальні показники — середньодобовий обсяг споживання для індивідуального споживача. Також неправильний рахунок за електроенергію може прийти, якщо ви не живете вдома, всі електроприлади вимкнено, але не вимкнено світло.

Для того щоб такі ситуації більше не повторювалися, запам’ятайте, що показання лічильника за попередній місяць потрібно передавати вчасно. У вас є 2 останні дні поточного місяця або 3 перші дні наступного. Тобто, наприклад, показання за грудень потрібно зняти або 30−31 грудня, або до 3 січня.

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Система працює саме так, бо з 4 числа кожного місяця формуються рахунки споживачів у їхніх особистих кабінетах. Якщо не встигнути передати фактичні показання лічильників вчасно, то оператор складе розрахунок за загальним тарифом.

Як подати заявку на перерахунок електроенергії та повернути гроші

Зрозуміти, що робити, якщо забагато нарахували за світло, неважко, адже, як ми вже сказали, забудькуватість або неможливість зняти показання лічильників і передати їх оператору — це не кінець світу. Таку ситуацію можна виправити — потрібно звернутися до ОСР та озвучити актуальні показання лічильника. Змінені відомості будуть зазначені в наступній платіжці. Також зняти показання може контролер.

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УНІАН За матеріалами:

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