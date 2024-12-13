Відключення електрики збільшені через ракетну атаку рф — Укренерго
В Україні через масовану російську ракетну атаку на енергетичні об’єкти обсяг застосування заходів обмеження споживання електрики збільшений.
Про це у Фейсбуці повідомляє НЕК «Укренерго».
«Через масовану російську ракетну атаку на енергетичні об’єкти обсяг застосування заходів обмеження споживання електрики збільшений», — ідеться в повідомленні.
З актуальним графіком відключень можна ознайомитись на сайті чи офіційних сторінках обленерго.
Зранку 13 грудня по всій Україні оголошена повітряна тривога. Росіяни запустили велику кількість ракет та підняли у повітря МіГ 31К з аеродрому «Саваслейка».
- Також в Одесі у деяких районах зникли вода та світло.
- У Тернопільській області половина жителів залишилась без світла.
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