Як підготувати авто для поїздки за кордон – поради експертки — Finance.ua

Як підготувати авто для поїздки за кордон – поради експертки Вчора 08:32 — Страхування

Як підготувати авто для поїздки за кордон – поради експертки

Перш ніж вирушати в поїздку за кордон власною автівкою, потрібно подбати про наявність усіх необхідних документів.

Насамперед треба перевірити ступінь відповідності водійського посвідчення законодавству тих країн, через які планується поїздка або в яких планується перебування.

Про це під час онлайнового вебінару розповіла експертка страхування, керівниця служби турботи про клієнтів страхового бізнесу Finance.ua Страхування Дар’я Горбач.

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«Якщо йдеться про ЄС, то з українськими пластиковими правами жодних проблем у вас не виникне. А от паперові права старого зразка краще попередньо обміняти. Це можна зробити в будь-якому сервісному центрі МВС вашого міста», — зазначила вона.

У разі поїздки на кредитному авто варто заручитися довідкою з банку, що той дозволяє вивезення машини за кордон.

Те саме стосується поїздки на автомобілі, який належить юридичній особі.

«Якщо це робочий автомобіль або автомобіль фірми, має бути підтверджувальний документ на офіційному бланку юридичної особи — довіреність, завірена у нотаріуса», — пояснила експертка.

Окрім того, потрібно подбати про Зелену картку — страховий поліс цивільноправової відповідальності, який діє за кордоном.

Придбати Зелену картку онлайн ви завжди можете на Finance.ua. Вам потрібно лише вибрати тип вашого автомобіля, вказати термін дії поліса та напрямок, у якому ви їхатимете. Оформлення відбувається за лічені хвилини, а електронний поліс прийде електронною поштою.

Довідка Finance.ua:

іноді, потрапивши у стресову ситуацію, ми розгублюємося та можемо щось зробити не так або зовсім забути про якісь обов’язкові речі. ДТП — це, як правило, стрес для всіх її учасників. Тож у Моторно-транспортному страховому бюро вирішили нагадати, що потрібно робити, якщо сталася аварія;

з 26 липня 2022 року почали діяти нові тарифи на поліси «Зелена картка» для тих, хто виїжджає за кордон.



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