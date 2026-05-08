Як отримати витяг про несудимість онлайн: покрокова інструкція Сьогодні 07:25

Суд

Витяг про несудимість є одним із найбільш затребуваних документів в Україні. Завдяки цифровізації державних послуг, отримати цей документ сьогодні можна онлайн — швидко та без зайвих черг.

Як зазначають фахівці Юридичного порадника для ВПО , документ підтверджує відсутність або наявність судимості, факт притягнення до кримінальної відповідальності чи наявність обмежень за кримінальним процесуальним законодавством.

Кому та для чого потрібен цей документ

Витяг може знадобитися у багатьох життєвих ситуаціях. Найчастіше його запитують для:

оформлення компенсації за пошкоджене або знищене майно;

усиновлення чи встановлення опіки (піклування), створення прийомної сім’ї;

оформлення віз та отримання дозволів на постійне проживання за кордоном;

офіційного працевлаштування (на певні посади);

отримання дозволу на зброю.

Де та як оформити витяг онлайн

Подати запит на отримання документа можна через два основні цифрові канали:

портал або застосунок «Дія»;

електронний кабінет громадянина на порталі МВС.

Для авторизації обов’язково знадобиться електронний підпис (КЕП/ЕЦП) або Дія.Підпис.

Під час заповнення заявки необхідно обрати тип витягу (повний або короткий) та вказати мету запиту. Також важливо зазначити місце народження та попередні прізвища, якщо ви їх змінювали (наприклад, після одруження).

Отримання результату та важливі нюанси

Користувачі можуть обрати формат документа залежно від своїх потреб:

електронний витяг: готовий файл можна завантажити в особистому кабінеті в розділі «Отримані документи» на порталі «Дія» або МВС. Він має таку ж юридичну силу, як і паперовий.

паперовий витяг з апостилем: ця послуга є платною. Такий документ можна отримати через Укрпошту або особисто в сервісному центрі МВС у м. Києві.

Зверніть увагу! Хоча онлайн-спосіб є найзручнішим, можливість отримати витяг про несудимість офлайн, особисто звернувшись до територіального сервісного центру МВС, також зберігається.

