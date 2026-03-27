Електронний підпис: як оновити ключ за 5 хвилин Сьогодні 08:32

Якщо термін дії кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів добігає кінця, їх можна оновити дистанційно — без відвідування представництва КНЕДП ДПС (Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг Державної податкової служби). Процедура займає лише кілька хвилин.

Про це нагадали у ДПС.

Головна умова — ваші дані (ПІБ, адреса тощо) не змінювалися, ключ ще активний, а пароль до нього збережений.

Водночас дистанційне оновлення не працює, якщо:

сертифікати створені за алгоритмами RSA або ECDSA;

ключ зберігається у «хмарному сховищі» КНЕДП ДПС.

Способи оновлення сертифікатів

Оновити ключ можна двома способами:

через сайт КНЕДП ДПС;

через програму «ІІТ Користувач ЦСК-1.3.1».

Як оновити через сайт

Для онлайн-оновлення потрібно:

зайти на сайт КНЕДП ДПС;

обрати розділ дистанційного формування сертифікатів;

зчитати діючий ключ (файл або захищений носій);

ввести пароль і підтвердити доступ;

підписати договір про надання електронних довірчих послуг;

створити новий ключ і встановити до нього пароль;

сформувати та зберегти файл сертифіката.

Як оновити через програму

Альтернативний варіант — використати спеціальне програмне забезпечення:

відкрити «ІІТ Користувач ЦСК-1.3.1»;

обрати генерацію нових сертифікатів на основі чинних ключів;

зчитати ключ і підтвердити доступ паролем;

підписати договір;

перевірити свої дані;

згенерувати новий ключ і встановити пароль;

завершити процес після отримання нових сертифікатів.

Що важливо врахувати

Після формування нових сертифікатів попередні ключі автоматично стають недійсними.

Сервіс дистанційного оновлення доступний лише для користувачів КНЕДП ДПС.

