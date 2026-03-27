0 800 307 555
укр
Електронний підпис: як оновити ключ за 5 хвилин

313
Електронний ключ
Якщо термін дії кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів добігає кінця, їх можна оновити дистанційно — без відвідування представництва КНЕДП ДПС (Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг Державної податкової служби). Процедура займає лише кілька хвилин.
Про це нагадали у ДПС.
Головна умова — ваші дані (ПІБ, адреса тощо) не змінювалися, ключ ще активний, а пароль до нього збережений.
Водночас дистанційне оновлення не працює, якщо:
  • сертифікати створені за алгоритмами RSA або ECDSA;
  • ключ зберігається у «хмарному сховищі» КНЕДП ДПС.
Способи оновлення сертифікатів

Оновити ключ можна двома способами:
  • через сайт КНЕДП ДПС;
  • через програму «ІІТ Користувач ЦСК-1.3.1».

Як оновити через сайт

Для онлайн-оновлення потрібно:
  • зайти на сайт КНЕДП ДПС;
  • обрати розділ дистанційного формування сертифікатів;
  • зчитати діючий ключ (файл або захищений носій);
  • ввести пароль і підтвердити доступ;
  • підписати договір про надання електронних довірчих послуг;
  • створити новий ключ і встановити до нього пароль;
  • сформувати та зберегти файл сертифіката.

Як оновити через програму

Альтернативний варіант — використати спеціальне програмне забезпечення:
  • відкрити «ІІТ Користувач ЦСК-1.3.1»;
  • обрати генерацію нових сертифікатів на основі чинних ключів;
  • зчитати ключ і підтвердити доступ паролем;
  • підписати договір;
  • перевірити свої дані;
  • згенерувати новий ключ і встановити пароль;
  • завершити процес після отримання нових сертифікатів.

Що важливо врахувати

Після формування нових сертифікатів попередні ключі автоматично стають недійсними.
Сервіс дистанційного оновлення доступний лише для користувачів КНЕДП ДПС.
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ДПСПрограмне забезпечення
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems