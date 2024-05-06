Як отримати виплати на дитину одинокій матері або батьку — Finance.ua

Як отримати виплати на дитину одинокій матері або батьку Сьогодні 07:11 — Особисті фінанси

Як отримати виплати на дитину одинокій матері або батьку

Оформити грошову допомогу на дитину одинокій матері або батьку можна офлайн або заповнити форму на порталі Дія — це займе приблизно 30 хвилин.

Які документи необхідні та який розмір допомоги у 2024 році - розповіли у Мінсоцполітики.

Хто має право на допомогу? Одинокі матері (які не перебувають у шлюбі), одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження дитини або документі про народження дитини, виданому компетентними органами іноземної держави, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку (рішенні про усиновлення дитини) відсутній запис про батька (матір), або запис про батька (матір) проведено в установленому порядку органом державної реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері (батька, усиновлювача) дитини.

Як отримати допомогу

Офлайн

Для отримання виплат потрібно звернутись до органу соціального захисту або Центру надання адміністративних послуг або уповноваженої посадової особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади з необхідними документами.

Онлайн на порталі «Дія»

У рядку пошуку введіть «Допомога на дитину одинокій матері або батьку». Зайдіть на сторінку послуги, натисніть «Подати заяву» та авторизуйтесь. Оберіть підставу для отримання допомоги.

Вкажіть дані дитини, на яку бажаєте отримувати допомогу. Оберіть спосіб отримання допомоги.

Заповніть дані про членів сім'ї.

Вкажіть дані про доходи та майно, яке належить вам та членам вашої сім'ї.

Підвантажте сканкопію довідки про захворювання дитини, якщо така є.

Перевірте сформовану заяву та декларацію, підпишіть електронним підписом та надішліть на розгляд в орган соціального захисту населення.

Статус розгляду заяви буде відображатися у вашому особистому кабінеті на порталі Дія.

Також ви отримаєте сповіщення про розгляд вашої заяви на електронну пошту.



Читайте також Як вираховується допомога з безробіття та від чого залежить розмір виплати

Які документи потрібні

Документи, які потрібно надати для отримання послуги:

заява про призначення;

декларація про доходи та майно;

довідка про доходи у разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня в ДПС, Пенсійному фонді України тощо та згідно із законодавством не може бути отримана за відповідним запитом органу соціального захисту населення;

витяг з Державного реєстру актів цивільного стану про народження дитини або довідка про народження, чи документ про народження, виданий органом іноземної держави, в якому відсутні відомості про батька;

копія свідоцтва про народження дитини;

Читайте також: Скільки сьогодні потрібно грошей на дитину

копія рішення про усиновлення дитини (для усиновлювачів);

копія свідоцтва про смерть одного з подружжя та довідка про те, що дитина не отримує пенсію або державну допомогу по втраті годувальника (в разі потреби);

копія довідки закладу освіти про навчання дитини за денною або дуальною формою (до випуску з освітнього закладу, але не довше, ніж по досягненню дитиною 23 років);

копія довідки, якщо дитина, яка перебуває на утриманні в інтернатному закладі за рахунок держави, вдома під час літніх канукул або карантину через короновірус (за необхідності).

Розмір допомоги

Максимальний розмір допомоги у 2024 році становить:

для дитини до 6 років — 2 563 грн;

від 6 до 18 років — 3 196 грн;

від 18 до 23 років за умови навчання у виші на стаціонарі - 3 028 грн.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.