Як отримати виплати на дитину одинокій матері або батьку — Finance.ua

Як отримати виплати на дитину одинокій матері або батьку
Оформити грошову допомогу на дитину одинокій матері або батьку можна офлайн або заповнити форму на порталі Дія — це займе приблизно 30 хвилин.
Які документи необхідні та який розмір допомоги у 2024 році - розповіли у Мінсоцполітики.
Хто має право на допомогу? Одинокі матері (які не перебувають у шлюбі), одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження дитини або документі про народження дитини, виданому компетентними органами іноземної держави, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку (рішенні про усиновлення дитини) відсутній запис про батька (матір), або запис про батька (матір) проведено в установленому порядку органом державної реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері (батька, усиновлювача) дитини.
Як отримати допомогу
- Офлайн
Для отримання виплат потрібно звернутись до органу соціального захисту або Центру надання адміністративних послуг або уповноваженої посадової особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади з необхідними документами.
- Онлайн на порталі «Дія»
- У рядку пошуку введіть «Допомога на дитину одинокій матері або батьку». Зайдіть на сторінку послуги, натисніть «Подати заяву» та авторизуйтесь.
- Оберіть підставу для отримання допомоги.
- Вкажіть дані дитини, на яку бажаєте отримувати допомогу.
- Оберіть спосіб отримання допомоги.
- Заповніть дані про членів сім'ї.
- Вкажіть дані про доходи та майно, яке належить вам та членам вашої сім'ї.
- Підвантажте сканкопію довідки про захворювання дитини, якщо така є.
- Перевірте сформовану заяву та декларацію, підпишіть електронним підписом та надішліть на розгляд в орган соціального захисту населення.
- Статус розгляду заяви буде відображатися у вашому особистому кабінеті на порталі Дія.
- Також ви отримаєте сповіщення про розгляд вашої заяви на електронну пошту.
Які документи потрібні
Документи, які потрібно надати для отримання послуги:
- заява про призначення;
- декларація про доходи та майно;
- довідка про доходи у разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня в ДПС, Пенсійному фонді України тощо та згідно із законодавством не може бути отримана за відповідним запитом органу соціального захисту населення;
- витяг з Державного реєстру актів цивільного стану про народження дитини або довідка про народження, чи документ про народження, виданий органом іноземної держави, в якому відсутні відомості про батька;
- копія свідоцтва про народження дитини;
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- копія рішення про усиновлення дитини (для усиновлювачів);
- копія свідоцтва про смерть одного з подружжя та довідка про те, що дитина не отримує пенсію або державну допомогу по втраті годувальника (в разі потреби);
- копія довідки закладу освіти про навчання дитини за денною або дуальною формою (до випуску з освітнього закладу, але не довше, ніж по досягненню дитиною 23 років);
- копія довідки, якщо дитина, яка перебуває на утриманні в інтернатному закладі за рахунок держави, вдома під час літніх канукул або карантину через короновірус (за необхідності).
Розмір допомоги
Максимальний розмір допомоги у 2024 році становить:
- для дитини до 6 років — 2 563 грн;
- від 6 до 18 років — 3 196 грн;
- від 18 до 23 років за умови навчання у виші на стаціонарі - 3 028 грн.
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