Як отримати статус переселенця, якщо немає прописки на ТОТ — Finance.ua

Як отримати статус переселенця, якщо немає прописки на ТОТ
Статус внутрішньо переміщеної особи можна отримати і без офіційної реєстрації місця проживання на тимчасово окупованих територіях України. Це можна зробити після евакуації у разі наявності документів, які підтверджують факт проживання там.
Про це повідомляє пресслужба Мін’юсту.
Зокрема, така ситуація передбачена у Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України.
Зокрема, така ситуація передбачена у Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України.
Що треба зробити
Звернутися до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення або уповноваженої особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради/центру надання адміністративних послуг (у період дії воєнного стану) та надати докази, що підтверджують факт проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення, на день виникнення обставин, що спричинили внутрішнє переміщення.
Що може бути доказом:
- військовий квиток з відомостями щодо проходження військової служби;
- трудова книжка із записами про трудову діяльність;
- документ, що підтверджує право власності на рухоме або нерухоме майно;
- свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту, документ про професійно-технічну освіту, документ про вищу освіту (науковий ступінь);
- довідка з місця навчання;
- медичні документи;
- фотографії, відеозаписи тощо.
Довідка Finance.ua:
- з початком повномасштабної війни в Україні кількість внутрішньо переміщених осіб перевищила 8 млн. Щоб отримати державну та міжнародну грошову допомогу, більшість українців подали заявки на оформлення статусу ВПО;
- проте не усім, хто надсилав свої дані, було надано статус переміщеної особи. Про підстави для відмови у видачі довідки ВПО читайте тут;
- крім того, деякі переселенці будуть змушені повернути частину виплат для ВПО.
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