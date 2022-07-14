Як отримати статус переселенця, якщо немає прописки на ТОТ — Finance.ua

Як отримати статус переселенця, якщо немає прописки на ТОТ Вчора 16:08 — Особисті фінанси

Як отримати статус переселенця, якщо немає прописки на ТОТ

Статус внутрішньо переміщеної особи можна отримати і без офіційної реєстрації місця проживання на тимчасово окупованих територіях України. Це можна зробити після евакуації у разі наявності документів, які підтверджують факт проживання там.

Про це повідомляє пресслужба Мін’юсту.



Зокрема, така ситуація передбачена у Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України.

Що треба зробити

Звернутися до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення або уповноваженої особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради/центру надання адміністративних послуг (у період дії воєнного стану) та надати докази, що підтверджують факт проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення, на день виникнення обставин, що спричинили внутрішнє переміщення.

Що може бути доказом:

військовий квиток з відомостями щодо проходження військової служби;

трудова книжка із записами про трудову діяльність;



документ, що підтверджує право власності на рухоме або нерухоме майно;

свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту, документ про професійно-технічну освіту, документ про вищу освіту (науковий ступінь);



довідка з місця навчання;



медичні документи;



фотографії, відеозаписи тощо.



Довідка Finance.ua:

з початком повномасштабної війни в Україні кількість внутрішньо переміщених осіб перевищила 8 млн. Щоб отримати державну та міжнародну грошову допомогу, більшість українців подали заявки на оформлення статусу ВПО;

проте не усім, хто надсилав свої дані, було надано статус переміщеної особи. Про підстави для відмови у видачі довідки ВПО читайте тут;

крім того, деякі переселенці будуть змушені повернути частину виплат для ВПО.



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