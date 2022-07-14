Деякі переселенці будуть змушені повернути частину виплат для ВПО: в чому причина — Finance.ua
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Деякі переселенці будуть змушені повернути частину виплат для ВПО: в чому причина

Особисті фінанси
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Деякі переселенці будуть змушені повернути частину виплат для ВПО. Це станеться в тому випадку, якщо вони повернуться на місце проживання і не повідомлять про це соцслужбу.
У такому разі, всі виплати, отримані ними як ВПО, вважатимуться незаконними. А незаконно отримані гроші доведеться повернути.
Про це розповіли юристи Української Гельсінської спілки з прав людини.
Громадяни, які мають статус ВПО, зобов’язані повідомляти про свої переміщення органи соцзахисту. У разі свого переїзду на нове місце проживання вони повинні повідомити про це орган соцзахисту не пізніше 10 днів з моменту прибуття.
А в тому випадку, якщо вони їдуть на своє постійне місце проживання, ВПО повинні повідомити про це орган соцзахисту в тому місці, де їм видано довідку ВПО. Причому попередити про свій від’їзд потрібно не пізніше ніж за три дні до нього.
«Якщо переселенець змінює місце проживання, то він зобов’язаний повідомити (протягом 10 днів) про це територіальний підрозділ соцзахисту за новою адресою — той підрозділ, який видав довідку ВПО», — кажуть експерти.

Довідка Finance.ua:

  • В Україні згідно із законом можливе призупинення пенсійних виплат у разі, якщо пенсіонер не отримує грошей протягом пів року. Однак це можливо лише за рішенням Пенсійного фонду, в більшості випадків українцям продовжать нараховувати виплати, однак через пів року зміниться процедура отримання коштів.
Хочу отримати гроші до зарплати
За матеріалами:
Київ.Media
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