Як отримати притулок у Шотландії — Finance.ua

Як отримати притулок у Шотландії Сьогодні 09:19 — Особисті фінанси

Як отримати притулок у Шотландії

Шотландія приймає українських біженців та надає їм необхідну допомогу.

Про це пише Visit Ukraine Today.

Як українцям потрапити до Шотландії?

Для легального в`їзду в країну, громадянин України повинен мати дійсну візу. У Шотландії існувала спонсорська програма для українців, але її закрили, щоб надати якісну підтримку тим, хто вже перебуває в країні.

Рішення щодо надання візи приймає Візова та міграційна служба Великої Британії. Вона передасть інформацію уряду Шотландії, який повідомить вам рішення через SMS чи електронний лист. Якщо ви отримаєте позитивну відповідь, вам нададуть або візу, або офіційний лист-дозвіл.

Отримання біометричного дозволу на проживання та відкриття банківського рахунку

Це перші й найважливіші кроки, щоб повноцінно проживати в країні.

Біометричний дозвіл на проживання (BRP) — це документ, який підтверджує особу, тип і термін візи та права у Великій Британії. Отримувати BRP потрібно також і дітям.

Цей документ підтверджує право біженця працювати, навчатися й користуватися пільгами в Шотландії.

Розпочати процес отримання дозволу можна онлайн , заповнивши відповідну анкету.

Наявність банківського рахунку також необхідна, зокрема для отримання виплати.

Фінансова допомога для українців у Шотландії

Біженці можуть отримати до 200 фунтів стерлінгів фінансової допомоги. Виплату здійснює місцева рада вашого населеного пункту, тож потрібно звернутися до цієї установи.

Важливо зазначити, що біженці можуть отримувати фінансову допомогу через систему соціального захисту. Залежно від вашої ситуації та потреб оберіть установу та зверніться до неї: Міністерство праці та пенсійного забезпечення (DWP), податкова та митна служба Його Величності (HMRC) або служба соціального забезпечення Шотландії. Там ви зможете отримати деталі щодо наявних програм допомоги.

Доступ до медичної системи

Усі українці можуть безкоштовно отримувати медичну допомогу та рецептурні ліки від Національної служби охорони здоров’я (NHS). Перед візитом до лікаря, потрібно зареєструватись у поліклініці за місцем проживання — шукайте медичний заклад за посиланням

Працевлаштування та освіта

Українці з дозволом на проживання отримують доступ до ринку праці. Шукайте пропозиції на спеціальних сайтах:

Дошкільна й шкільна освіта безоплатна. Ваша місцева рада надасть всю інформацію й допоможе з влаштуванням дітей до закладів освіти.

Нагадаємо, раніше ми писали про оренду житла в Шотландії . У країні діє програма суперспонсорства, у рамках якої українські біженці можуть знайти й орендувати житло.

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