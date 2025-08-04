Як отримати посвідку на проживання в Румунії — Finance.ua

Як отримати посвідку на проживання в Румунії Сьогодні 19:00 — Особисті фінанси

Як отримати посвідку на проживання в Румунії

Румунія як наш безпосередній сусід прийняла значну кількість українців, надавши їм тимчасовий захист (permis de ședere pentru protecție temporară). Цей статус забезпечує базові права на перебування та доступ до роботи.

Якщо ж ви розглядаєте Румунію як місце для довгострокового життя, варто детальніше вивчити інші можливості для отримання посвідки на проживання.

Румунія активно залучає іноземних працівників, особливо у секторах, де є дефіцит кадрів. Саме тому працевлаштування є одним з основних шляхів для легалізації та отримання посвідки на проживання для працевлаштування (permis de ședere pentru angajare).

Вам знадобиться дозвіл на роботу (aviz de angajare) та офіційний робочий контракт. Крім того, Румунія пропонує можливості для підприємців: отримання ПНП можливе на підставі ведення власного бізнесу, якщо ви зареєструєте компанію та продемонструєте життєздатність свого бізнес-плану та фінансову спроможність.

Як отримати довгостроковий дозвіл на проживання?

Якщо ви прагнете закріпитися в Румунії надовго, після певного періоду легального перебування, українці можуть претендувати на право на довгострокове перебування (Drept de ședere pe termen lung).

Для цього, як правило, необхідно безперервно та легально проживати в країні щонайменше п’ять років на підставі дозволу на тимчасове проживання.

Ключовою вимогою є фінансова стабільність: ви повинні підтвердити наявність стабільного та достатнього доходу для утримання себе та своєї родини, а також забезпечити належне житло.

Окрім того, очікується володіння румунською мовою на рівні, достатньому для вільного спілкування та інтеграції в суспільство. Важливо також дотримуватися правопорядку: відсутність судимостей та порушень румунського законодавства є обов’язковою умовою. І, звісно, наявність медичного страхування залишається базовою вимогою для всіх заявників.

Скільки чекати на довгостроковий дозвіл?

Тимчасовий захист: Надається одразу після реєстрації та діє до 2027 року.

Довгострокове перебування: Подати документи можна після 5 років легального перебування в країні на підставі тимчасової посвідки.

Так само, як у Німеччині, Польщі та Чехії відмовлятися від тимчасового захисту в Румунії українцям спеціально не потрібно, щоб подати документи на інший тип посвідки (наприклад, робочий дозвіл). Якщо ви отримаєте новий, більш стабільний дозвіл на проживання, ваш тимчасовий захист може бути анульований автоматично.

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