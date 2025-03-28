Як отримати іпотеку в Румунії — Finance.ua

Як отримати іпотеку в Румунії
Румунія — країна з відносно доступними умовами іпотечного кредитування. Необхідно мати дозвіл на проживання, підтвердження стабільного доходу та позитивну кредитну історію. Початковий внесок може складати від 15% вартості нерухомості.
Умови та вимоги:
- дозвіл на проживання;
- підтвердження стабільного доходу;
- позитивна кредитна історія;
- початковий внесок від 15% вартості нерухомості;
- іпотека в румунських леях або євро;
- тривалість іпотеки до 30 років;
- відносно доступні умови кредитування.
Пакет документів:
- паспорт (закордонний);
- дозвіл на проживання. Біженці повинні мати дозвіл на перебування в Румунії, наприклад, тимчасовий захист;
- довідка про доходи (виписка з банківського рахунку за останні місяці);
- податкова декларація;
- трудовий договір;
- документи, що підтверджують кредитну історію (виписка з кредитного реєстру);
- підтвердження наявності початкового внеску (мінімум 30% вартості нерухомості).
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Особливості для українських біженців:
- Біженці можуть отримувати тимчасовий захист, який дозволяє перебувати в країні та працювати, але для отримання іпотеки часто потрібно довести фінансову стабільність.
Також для біженців є можливості доступу до спрощеної процедури. OTP Bank в Румунії пропонує спрощені умови для українців, включаючи підтримку у процесі оформлення документів та кредитування. Отже, українські біженці можуть отримувати іпотеку в Румунії, але їм потрібно відповідати загальним вимогам до іноземців та мати стабільний фінансовий стан.
Читайте більше про іпотеки в різних країнах у статті:
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