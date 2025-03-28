Як отримати іпотеку в Румунії — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як отримати іпотеку в Румунії

Нерухомість
22
Як отримати іпотеку в Румунії
Як отримати іпотеку в Румунії
Румунія — країна з відносно доступними умовами іпотечного кредитування. Необхідно мати дозвіл на проживання, підтвердження стабільного доходу та позитивну кредитну історію. Початковий внесок може складати від 15% вартості нерухомості.
Умови та вимоги:
  • дозвіл на проживання;
  • підтвердження стабільного доходу;
  • позитивна кредитна історія;
  • початковий внесок від 15% вартості нерухомості;
  • іпотека в румунських леях або євро;
  • тривалість іпотеки до 30 років;
  • відносно доступні умови кредитування.
Пакет документів:
  • паспорт (закордонний);
  • дозвіл на проживання. Біженці повинні мати дозвіл на перебування в Румунії, наприклад, тимчасовий захист;
  • довідка про доходи (виписка з банківського рахунку за останні місяці);
  • податкова декларація;
  • трудовий договір;
  • документи, що підтверджують кредитну історію (виписка з кредитного реєстру);
  • підтвердження наявності початкового внеску (мінімум 30% вартості нерухомості).

Скільки коштує життя в Румунії

Особливості для українських біженців:
  • Біженці можуть отримувати тимчасовий захист, який дозволяє перебувати в країні та працювати, але для отримання іпотеки часто потрібно довести фінансову стабільність.
Також для біженців є можливості доступу до спрощеної процедури. OTP Bank в Румунії пропонує спрощені умови для українців, включаючи підтримку у процесі оформлення документів та кредитування. Отже, українські біженці можуть отримувати іпотеку в Румунії, але їм потрібно відповідати загальним вимогам до іноземців та мати стабільний фінансовий стан.
Читайте більше про іпотеки в різних країнах у статті:

Житло в Європі: як українцям отримати іпотеку та в яких країнах найвигідніші умови

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems