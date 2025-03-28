Як отримати іпотеку в Румунії — Finance.ua

Як отримати іпотеку в Румунії Сьогодні 17:00 — Нерухомість

Як отримати іпотеку в Румунії

Румунія — країна з відносно доступними умовами іпотечного кредитування. Необхідно мати дозвіл на проживання, підтвердження стабільного доходу та позитивну кредитну історію. Початковий внесок може складати від 15% вартості нерухомості.

Умови та вимоги:

дозвіл на проживання;

підтвердження стабільного доходу;

позитивна кредитна історія;

початковий внесок від 15% вартості нерухомості;

іпотека в румунських леях або євро;

тривалість іпотеки до 30 років;

відносно доступні умови кредитування.

Пакет документів:

паспорт (закордонний);

дозвіл на проживання. Біженці повинні мати дозвіл на перебування в Румунії, наприклад, тимчасовий захист;

довідка про доходи (виписка з банківського рахунку за останні місяці);

податкова декларація;

трудовий договір;

документи, що підтверджують кредитну історію (виписка з кредитного реєстру);

підтвердження наявності початкового внеску (мінімум 30% вартості нерухомості).

Особливості для українських біженців:

Біженці можуть отримувати тимчасовий захист, який дозволяє перебувати в країні та працювати, але для отримання іпотеки часто потрібно довести фінансову стабільність.

Також для біженців є можливості доступу до спрощеної процедури. OTP Bank в Румунії пропонує спрощені умови для українців, включаючи підтримку у процесі оформлення документів та кредитування. Отже, українські біженці можуть отримувати іпотеку в Румунії, але їм потрібно відповідати загальним вимогам до іноземців та мати стабільний фінансовий стан.

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