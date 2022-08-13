Як отримати пенсійне посвідчення — інструкція — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як отримати пенсійне посвідчення — інструкція

Особисті фінанси
468
Як отримати пенсійне посвідчення — інструкція
Як отримати пенсійне посвідчення — інструкція
У Пенсійному фонді розповіли, як отримати пенсійне посвідчення.
1. Звернутись до Пенсійного фонду України:
  • Offline: до будь-якого територіального органу Пенсійного фонду України (за принципом екстериторіальності — незалежно від місця перебування на обліку як одержувача пенсії);
  • Online: через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України (https://portal.pfu.gov.ua);
  • за допомогою мобільного застосунку «Пенсійний фонд».
Читайте також
2. Заповнити відповідну заяву:
  • Offline: Пред’явити паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків та додати фото;
  • Online: в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України у розділі «Щодо пенсійного забезпечення». Після авторизації — за допомогою Дія.Підпис або кваліфікованого електронного підпису, або засобами Інтегрованої системи електронної ідентифікації ID.GOV.UA, в т.ч. з використанням технології #BankID. Також слід завантажити фото особи для виготовлення документу;
  • за допомогою мобільного застосунку «Пенсійний фонд» у вкладенні «До ПФУ»: розділ «Комунікації до ПФУ» — «Заява на виготовлення пенсійного посвідчення». До заяви необхідно додати фото, завантаживши його через застосунок.
Читайте також
3. Отримати пенсійне посвідчення. Його можна отримати у обраному (під час подання заяви) сервісному центрі Пенсійного фонду України.
Пенсійний фонд України та Міністерство цифрової трансформації України наразі працюють над впровадженням електронного пенсійного посвідчення (е-пенсійного) у застосунку «Дія».
До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.
Порівняти і підібрати кредит можна тут
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.