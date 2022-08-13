Як отримати пенсійне посвідчення — інструкція — Finance.ua

Як отримати пенсійне посвідчення — інструкція Вчора 08:27 — Особисті фінанси

Як отримати пенсійне посвідчення — інструкція

У Пенсійному фонді розповіли , як отримати пенсійне посвідчення.

1. Звернутись до Пенсійного фонду України:

Offline: до будь-якого територіального органу Пенсійного фонду України (за принципом екстериторіальності — незалежно від місця перебування на обліку як одержувача пенсії);

Online: через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України (https://portal.pfu.gov.ua);

за допомогою мобільного застосунку «Пенсійний фонд».

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2. Заповнити відповідну заяву:

Offline: Пред’явити паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків та додати фото;

Online: в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України у розділі «Щодо пенсійного забезпечення». Після авторизації — за допомогою Дія.Підпис або кваліфікованого електронного підпису, або засобами Інтегрованої системи електронної ідентифікації ID.GOV.UA, в т.ч. з використанням технології #BankID. Також слід завантажити фото особи для виготовлення документу;

за допомогою мобільного застосунку «Пенсійний фонд» у вкладенні «До ПФУ»: розділ «Комунікації до ПФУ» — «Заява на виготовлення пенсійного посвідчення». До заяви необхідно додати фото, завантаживши його через застосунок.

3. Отримати пенсійне посвідчення. Його можна отримати у обраному (під час подання заяви) сервісному центрі Пенсійного фонду України.

Пенсійний фонд України та Міністерство цифрової трансформації України наразі працюють над впровадженням електронного пенсійного посвідчення (е-пенсійного) у застосунку «Дія».

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