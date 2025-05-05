Як отримати компенсацію за пошкоджене житло після удару рф (пояснення Оболонської РДА) — Finance.ua

Як отримати компенсацію за пошкоджене житло після удару рф (пояснення Оболонської РДА) Сьогодні 18:45 — Казна та Політика

Як отримати компенсацію за пошкоджене житло після удару рф (пояснення Оболонської РДА)

Після масованої нічної атаки дронами-камікадзе російських військ, що сколихнула столицю, понад 270 мешканців Оболонського району звернулися за допомогою через пошкодження житла та об’єктів інфраструктури.

Про це повідомив голова Оболонської РДА Кирило Фесик.

Програма «Турбота»

Потрібно звернетися до Управління соціальної та ветеранської політики: вул. Озерна, 18-А.

Необхідні документи:

— паспорт власника;

— ідентифікаційний код власника;

— акт обстеження (видає керуючу компанію);

— документ про право власності;

— довідка з банківськими реквізитами.

Матеріальна допомога від депутатів КМР:

Кузьменко Євген Андрійович. Адреса: Вул. Героїв Дніпра, 49-АНомер телефона: 0 (63) 874 24 33, 0 (44) 229 03 59

Свириденко Ганна Вікторівна. Адреса: вул. Архипенка, 10-В (вхід з торцевого будинку) Номер телефону: 0 (68) 493 08 78

Також можете звертатися до будь-якого депутата Київської міської ради.

Необхідні документи:

— паспорт власника;

— ідентифікаційний код власника;

— документ про право власності

— довідка з банківськими реквізитами.

— талон — повідомлення єдиного обліку про прийняття і реєстрацію заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію;

Обов’язково зафіксуйте пошкодження через поліцію за номером 102, щоб мати можливість отримати талон єдиного обліку.

Хто цього ще не зробив, вам мають видати його під час прийняття заяви у вас біля вашого будинку.

Не потрібно брати витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР).

2. Робота районної комісії з фіксації пошкоджень, акт який вам знадобиться для виплати в межах програми «Турбота».

«Із завтрашнього дня розпочинає роботу комісія з обстеження пошкодженого житла. Комісія поступово обходитиме всі квартири та фіксуєме пошкодження. Просимо поставитися з розумінням — обсяг великий, але всі працюють у посиленому режимі з самого ранку, щоб надати допомогу якомога швидше та якісніше» — повідомили в райадміністрації.

«єВідновлення» через Дію

Усім мешканцям, чиє житло постраждало і квартири яких вже внесені до Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно, необхідно вже зараз подати повідомлення про пошкоджене житло через застосунок або портал «Дія» — в межах державної програми «Євідновлення».

«Це важливо, щоб інформація вже зараз була направлена ​​до районної адміністрації та КМДА, яке згодом оформлює відповідні документи для виплати. Окремий допис про саму виплату в межах „Євідновлення“ ми публікуємо трохи пізніше» — написав голова РДА.

Якщо ваше житло ще не внесено до реєстру речових прав:

Власнику необхідно звернутися до ЦНАПу або нотаріуса з

технічним паспортом на квартиру;

документом про право власності.

Через ЦНАП треба подати документи для внесення квартири до реєстру.

Нагадаємо, у ніч на 4 травня росія атакувала Київ ударними безпілотниками. Унаслідок атаки у столиці виникли руйнування та загоряння у трьох районах: Оболонському, Святошинському та Шевченківському. Є постраждалі.

За інформацією голови Оболонської в місті Києві державної адміністрації у результаті нічної атаки росіян на столицю, було пошкоджено ТРЦ Dream Town на Оболоні. Зокрема, було пошкоджено фасад ТРЦ Dream Berry (фіолетовий Dream Town). В Оболонському районі виникла пожежа у квартирі на останньому поверсі 12-поверхівки, полумʼя розповсюдилося на покрівлю. Частково зруйноване перекриття покрівлі.

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