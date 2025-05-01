В КМДА повідомили, коли почнуть виплачувати допомогу мешканцям, чиє житло було пошкоджене 24 квітня — Finance.ua
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В КМДА повідомили, коли почнуть виплачувати допомогу мешканцям, чиє житло було пошкоджене 24 квітня

Казна та Політика
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В КМДА повідомили, коли почнуть виплачувати допомогу мешканцям, чиє житло було пошкоджене 24 квітня
В КМДА повідомили, коли почнуть виплачувати допомогу мешканцям, чиє житло було пошкоджене 24 квітня
Станом на 30 квітня у столиці тривають роботи з ліквідації наслідків ворожого обстрілу, що стався 24 квітня. Внаслідок атаки пошкоджено 106 будівель, серед яких — 84 житлових. Один будинок повністю знищено, ще 8 зазнали значних ушкоджень і потребують інструментального обстеження.
Як повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, мешканці, чиє житло було пошкоджене або знищене, уже подали 46 заяв на компенсацію оренди житла (по 40 тис. грн).
Крім того, 618 людей звернулися по одноразову матеріальну допомогу в розмірі 10 тис. грн у межах міської програми «Турбота. Назустріч киянам».
Виплати постраждалим розпочнуться вже до кінця цього тижня.
Подати заяву на отримання допомоги можна в пункті підтримки, що діє на базі спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 96 імені О. К. Антонова за адресою: вул. Олександра Оксанченка, 2.
Окрім житлового фонду, постраждали й об’єкти соціальної інфраструктури: пошкоджено вікна і двері в 6 закладах освіти (4 школах і 2 дитячих садках), а також у низці медичних, спортивних та інших соціальних установ. Також пошкоджено 74 транспортні засоби, з яких 50 не підлягають ремонту.
Комунальні служби оперативно прибирають наслідки руйнувань — лише у Святошинському районі вже вивезли 2 888 кубометрів будівельного сміття. Для тимчасового закриття вікон використали 18 900 кв. м захисної плівки, понад 840 кв. м OSB-плити та 696 кв. м фанери.

Довідка Finance.ua:

  • Нагадаємо, що в місті триває системне відновлення пошкодженого внаслідок російської агресії житла. Упродовж 2022−2025 років уже відновили 23 житлові будинки, що зазнали найбільших ушкоджень від російських обстрілів. Роботи тривають ще на 13 багатоквартирних об’єктах.
За матеріалами:
Finance.ua
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