0 800 307 555
Як отримати договір купівлі авто у «Дії»

Договір про купівлю-продаж авто у "Дії" доступний лише протягом одного місяця після укладення угоди
Договір про купівлю-продаж авто у "Дії" доступний лише протягом одного місяця після укладення угоди
Водії в Україні все частіше користуються онлайн-послугами, зокрема оформлюють купівлю-продаж авто через застосунок «Дія». Водночас не всі знають про важливу деталь: доступ до цифрового договору обмежений у часі.
Із посиланням на Головний сервісний центр МВС розповідаємо, що про це треба знати.
Це питання особливо актуальне зараз, під час кампанії декларування за 2025 рік. Подати декларацію потрібно до 31 березня 2026 року, а тим, хто продавав транспортні засоби, — обов’язково зазначити цю інформацію.

Як отримати договір у «Дії»

Після оформлення угоди через «Дію» договір купівлі-продажу створюється автоматично у цифровому форматі. Його можна знайти у застосунку — на статусному екрані послуги перереєстрації авто.
Саме з цим документом найчастіше виникають запитання: до сервісних центрів МВС регулярно звертаються водії, які не знають, як отримати його копію після оформлення.

Чому важливо зберегти документ

Головний нюанс — договір не зберігається у застосунку постійно. Доступ до нього відкритий лише протягом одного місяця після укладення угоди.
Тому водіям радять одразу завантажити документ у форматі PDF. Це займає кілька хвилин, але дозволяє уникнути проблем у майбутньому — зокрема під час заповнення декларації або для інших юридичних питань.
У сервісних центрах МВС наголошують: не варто відкладати це на потім, адже після завершення строку доступу отримати договір буде складніше.
Раніше ми повідомляли, що попри поширену думку, купівля автомобіля за довіреністю не робить вас його власником. Така практика і сьогодні залишається однією з найчастіших помилок під час оформлення транспортних засобів.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
