Як отримати державну допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів — Finance.ua

Як отримати державну допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів

Вчора 09:12 — Особисті фінанси

Як отримати державну допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, www.pexels.com

Тимчасову державну допомогу можуть отримати діти, батьки яких ухиляються від сплати аліментів.

Про це повідомляє Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції — м. Львів.

Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів: як отримати?

Тимчасова державна допомога призначається, якщо:

відомості про одного з батьків (платника аліментів) внесено до Єдиного реєстру боржників у зв’язку з несплатою ним аліментів;

стосовно одного з батьків здійснюється кримінальне провадження або він перебуває на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, якого визнано в установленому порядку недієздатним, а також перебуває на строковій військовій службі;

місце проживання (перебування) одного з батьків не встановлено.

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Тимчасова допомога призначається дитині віком до 18 років. Вона виплачується за місцем проживання (перебування) одного з батьків, який утримує дитину, та призначається кожні 6 місяців, починаючи з місяця, в якому подано заяву з усіма необхідними документами.

Розмір допомоги

Допомогу призначають з урахуванням матеріального стану сім’ї, в якій виховується дитина, в розмірі, що дорівнює різниці між 100 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців, але не менше 50 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Максимальний розмір тимчасової допомоги для дітей віком до 6 років наразі становить 2100 гривень, для дітей віком від 6 до 18 років — 2618 гривень.

В умовах воєнного часу в Україні термін виплати державної соціальної допомоги, яку було призначено раніше, продовжується на період введення воєнного стану та 1 місяця після його припинення чи скасування. Виплата допомоги не зупиняється, навіть якщо отримувач пропустив строк її перегляду.

Після завершення воєнного стану громадяни мають оновити документи.

Аби отримати тимчасову допомогу, потрібно до органів соцзахисту населення чи уповноважених осіб виконкомів, ЦНАП подати такі документи:

заява;

копія свідоцтва про народження дитини;

декларація про доходи та майновий стан осіб, що звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги.

За потреби додатково подаються:

рішення суду (виконавчий лист) про стягнення з одного з батьків аліментів на дитину;

довідка державної виконавчої служби, що підтверджує факт несплати аліментів одним з батьків протягом 6 місяців, що передують місяцю звернення;

довідка відповідної установи про здійснення стосовно одного з батьків кримінального провадження або про його перебування на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, визнання його в установленому порядку недієздатним, а також перебування на строковій військовій службі;

повідомлення органу внутрішніх справ про те, що місце проживання (перебування) одного з батьків дитини не встановлено.

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