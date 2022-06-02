Виплати на дітей в Україні: як вони зросли в 2022 році — Finance.ua

Виплати на дітей в Україні: як вони зросли в 2022 році

Вчора 10:02 — Особисті фінанси

Марина Лазебна, міністр соціальної політики України, повідомила , що майже 2 мільйони родин з дітьми охоплені різними видами державної допомоги, спрямованими на захист прав дітей.

Зокрема, це:

державна допомога при народженні або усиновленні дитини,

допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування,

допомога на дітей одиноким матерям,

допомога на дітей, які мають тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність,

державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям,

державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю,

допомога на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях, та інші.

Максимальний розмір тимчасової допомоги для дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце їх проживання не відоме, зріс для дітей віком до 6 років до 2 100 грн, для дітей віком від 6 до 18 років — до 2 618 грн.

З початком введення воєнного стану стало складно, а подекуди неможливо зібрати необхідні документи для призначення допомог, а також звернутися до органів соціального захисту населення за їх призначенням.

Тому Уряд автоматично продовжив виплату раніше призначених соціальних допомог, субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг та спростив призначення для нових отримувачів (постанова Кабінету Міністрів України від 07.03.2022 № 214 «Деякі питання надання державної соціальної допомоги та пільг на період введення воєнного стану», постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 № 258 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо деяких питань державної соціальної допомоги та пільг»).

Для того, щоб забезпечити виплати різних видів соціальної підтримки, в тому числі сім’ям з дітьми на територіях, де органи соціального захисту не мають можливості працювати та проводити нарахування, зокрема на тимчасово окупованих, оточених, заблокованих територіях та територіях, де відбуваються активні бойові дії, запроваджено централізоване нарахування допомог.

Це дало змогу продовжити виплату субсидій, пільг, соціальних допомог більше ніж одному мільйону отримувачів з найбільш постраждалих регіонів України.

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