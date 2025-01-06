Як оскаржити рішення щодо заборони в’їзду в Польщу — Finance.ua

Як оскаржити рішення щодо заборони в’їзду в Польщу Сьогодні 19:14 — Світ

Як оскаржити рішення щодо заборони в’їзду в Польщу

Іноземець може оскаржити рішення про зобов’язання покинути територію Польщі разом із забороною повторного в’їзду на територію Республіки Польща або заборону повторного в’їзду на територію Республіки Польща та інших країн Шенгенської зони.

Про це пише видання inpoland.net.pl

Скасувати рішення про заборону повторного в’їзду на територію Республіки Польща та інших країн Шенгенської зони може той самий орган, який видав дану заборону — комендант відділу або загону Прикордонної служби.

Для цього іноземцю необхідно написати заяву на ім’я цієї уповноваженої особи з проханням скасувати заборону. Однак іноземцю треба довести, що він виконав усі зобов’язання, накладені на нього, тобто покинув територію Польщі у вказані терміни.

У заяві слід вказати довірену особу (її особисті дані та адресу для листування). В такому разі відповідь буде надіслано довіреній особі. Також ця особа повинна буде сплатити збір за довіреність на рахунок установи, куди подається довіреність.

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Якщо іноземець самостійно не визначить довірену особу, то орган, який здійснює провадження, повинен повідомити заявника про подання довіреності у встановлений строк із вказівкою, що після спливу цього строку заява не розглядається.

Іноземцям слід розуміти, що орган, який розглядає заяву про скасування заборони на в’їзд на територію Республіки Польща та інших країн Шенгенської угоди, проводить індивідуальну оцінку ситуації та зібраних у справі доказів у строк, визначений у положення Кодексу адміністративного судочинства.

Коли заборону не скасують

Однак є випадки, коли заборону однозначно не скасують:

в’їзд або перебування іноземця на території Республіки Польща може становити загрозу обороні чи безпеці держави чи охороні громадської безпеки та порядку чи порушувати інтереси Республіки Польща,

іноземець не сплатив обов’язкові витрати, пов’язані з видачею та виконанням рішення про зобов’язання іноземця повернутися,

після рішення про заборону в’їзду на територію Республіки Польща не минуло двох років,

не спливла половина терміну після видачі рішення іноземцеві про заборону в’їзду на територію Республіки Польща.

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