Війна путіна з НАТО коштуватиме світові 1,5 трильйона доларів — Bloomberg Сьогодні 22:12 — Світ

За оцінками економічних моделей Bloomberg Economics, у разі повномасштабної війни росії проти Європи світовий ВВП може скоротитися на суму до 1,5 трильйона доларів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що росія активно нарощує виробництво артилерійських снарядів, дронів і ракет. Обсяги виробництва скоро перевищать попит, навіть з урахуванням українського фронту.

Додаткову тривогу викликали спільні дії США та Ізраїлю проти Ірану — союзника москви. путін виглядає більш впевненим і готовим відстоювати розширені амбіції.

Перед стартом саміту в Гаазі Дональд Трамп має підтвердити прихильність статті 5 — «колективному захисту» союзників. Однак Європу турбують зміни його позиції: на G7 президент США прямо задався питанням відсутності росії в групі.

Європейські лідери сумніваються в дієвості американських гарантій. Сценарій війни може перевірити реакцію не тільки США, а й усіх країн НАТО.

На передовій ризику — невеликі, але стратегічно важливі Естонія, Латвія та Литва. На їхній території проживають значні російськомовні громади, кордони з рф і білоруссю відкриті.

За оцінками канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та генсека НАТО Марка Рютте, росія може спробувати агресію тут уже в найближчі п’ять років. Це змушує країни вживати екстрених заходів.

Один із тривожних сценаріїв: російського поїзда зупинять на території Балтії, потім під прикриттям захисту росіян введуть війська. Потім може послідувати блокада Балтії, захоплення островів і блокада Сулавського коридору.

НАТО застосує статтю 5, але війна почнеться миттєво і буде гібридною з ударами по інфраструктурі, системах зв’язку і навіть по підводних кабелях.

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Bloomberg Economics оцінює прямі втрати в перші 12 місяців: зниження глобального ВВП на 1,3−1,5%, що становить приблизно 1,5 трлн доларів. Це майже можна порівняти з наслідками масштабного вторгнення в Україну.

Промисловість і торгівля в Балтії можуть скоротитися на 43%, ЄС втратить близько 1,2% ВВП, росія — лише 1%. Країни на кшталт США і Китаю також відчують негатив: фінансові ринки впадуть, ціни на енергоносії зростуть, кредити дорожчають.

Військові плани НАТО зростають: тепер планується витрачати щонайменше 3,5% ВВП на оборону — плюс ще 1,5% на інфраструктуру, цивільну оборону і кібербезпеку.

Балтія переглядає заборони на протипіхотні міни, закуповує нові системи ППО і зміцнює сухопутні силові структури. Обговорюються спільні батальйони і бази вздовж російського кордону.

Незважаючи на загрози, деякі європейські лідери сподіваються на мирне врегулювання. Необхідний консенсус США, ЄС і участь Китаю як посередника. Можливий сценарій: Україна стане членом ЄС, а санкції проти росії будуть частково зняті.

Bloomberg оцінює, що це принесе зростання світового ВВП: на 0,5% для ЄС і рф, а глобальний — на 0,3%. Але Європа поки що не готова повернути колишні зв’язки з москвою.

Тим часом москва зміцнює свої військові позиції: модернізує ядерну базу в Калінінграді, будує інфраструктуру по північно-західному кордону і нарощує потенціал.

США і Європа, усвідомлюючи загрозу, нарощують оборону. Україна отримує підтримку, санкції посилюються, і східний фланг НАТО готується до найгірших сценаріїв.

У публікації зазначається, що Європа стоїть на рубежі нового етапу — потрібна активна оборона і дипломатична ясність. Війна може початися раптово, але шанс запобігти їй ще залишається.

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