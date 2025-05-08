«Не має бути жодних сумнівів: НАТО разом з Україною» — заступниця генсека НАТО Сьогодні 18:00

«Не має бути жодних сумнівів: НАТО разом з Україною» — заступниця генсека НАТО

НАТО надала Україні безпрецедентну військову підтримку та продовжує нарощувати її, аби український народ міг захиститися також і від майбутньої можливої агресії.

Про це повідомила заступниця Генерального секретаря НАТО Радміла Шекеринська на 17-му Київському Безпековому Форумі.

Вона додала, що країни-члени та партнери НАТО надали Україні безпрецедентну військову підтримку, а також фінансову та медичну, водночас нарощуючи її. Заступниця генсека НАТО наголосила, що за три місяці 2025 року організація зобов’язалась надати 20 млрд євро на військову допомогу.

Шекеринська запевнила, що НАТО продовжуватиме допомагати Україні, аби вона могла захиститися сьогодні та «стримати будь-яку можливу агресію у майбутньому».

«Наша підтримка чітка і конкретна», — додала вона.

Під час брифінгу на засіданні Ради Україна-НАТО у Брюсселі генеральний секретар Марк Рютте завив, що за перші три місяці поточного року західні партнери виділили Україні 20 мільярдів євро, і пообіцяв, що буде ще більше.

УНН За матеріалами:

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