Як оплачується понаднормова робота працівнику з нефіксованим робочим часом — Finance.ua

Як оплачується понаднормова робота працівнику з нефіксованим робочим часом Сьогодні 19:00 — Особисті фінанси

У Центральному міжрегіональному управлінні Держпраці відповіли, чи оплачують понаднормову роботу працівнику із нефіксованим робочим часом. Про це пише Кадровик.

У разі перевищення нормальної тривалості робочого часу (40 годин на тиждень) оплату проводять в порядку, передбаченому статею 106 КЗпП в подвійному розмірі годинної ставки за кожну годину роботи у понаднормовий час.

Якщо ж роботу виконують поза межами базових днів та годин, але загальний час роботи працівника не перевищує визначеної договором нормальної тривалості робочого часу, така робота має бути оплачена у розмірі, визначеному у трудовому договорі.

Нагадаємо , що у січні 2022 року кількість нових оголошень про пошук працівників скоротилася на 7% відносно до грудня 2021. Топ-5 регіонів, де найбільше шукають працівників, незмінний четвертий місяць поспіль. Це Київська, Львівська, Дніпропетровська, Одеська та Івано-Франківська області. Найбільший приріст вакансій за місяць зафіксовано в Одеській (+26%), Хмельницькій (+23%), та Харківській областях (+20%).

Довідка Finance.ua:

найбільш затребуваними фахівцями в Україні є менеджери з продажу, продавці-консультанти, бухгалтери, водії та кухарі. Найбільша кількість шукачів — у віці 16-24 років та 25-34 років. Більш ніж половина людей (52%), шо розмістили резюме у січні, не мають досвіду роботи.

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