Як оформити декретну відпустку в Польщі: інструкція для українців — Finance.ua

Як оформити декретну відпустку в Польщі: інструкція для українців Сьогодні 20:01 — Особисті фінанси

Як оформити декретну відпустку в Польщі: інструкція для українців

Українкам, які планують оформити декретну відпустку в Польщі варто приділити увагу документам і подбати про те, щоб виплати йшли через ZUS. Польська система пропонує сім’ям гнучкість і фінансову підтримку. Якщо вчасно оформити документи, можна пройти весь шлях без зайвих труднощів.

Про це пише Ukrainian in Poland.

Зазначається, що в Польщі не можуть звільнити в період вагітності або декрету. Після декрету жінка може повернутися на свою попередню посаду.

Види декретних відпусток у Польщі

Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами (Urlop macierzyński)

Тривалість: 20 тижнів, якщо народжується одна дитина; 31 тиждень — якщо двоє; 33 тижні — якщо троє і більше.

Можна піти у відпустку за 6 тижнів до передбачуваної дати пологів.

Мати повинна взяти щонайменше 14 тижнів після народження дитини.

Тут породілля може сама обирати, коли їй іти в декрет.

Батьківська відпустка (Urlop rodzicielski)

Після відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами ви можете взяти додаткову батьківську відпустку.

Тривалість: якщо народилася одна дитина — батьківська відпустка триває 32 тижні, якщо кілька — 34 тижні, тобто залежить від кількості одночасно народжених дітей.

Батьківську відпустку можна розділити між мамою та татом.

Хоча б 9 тижнів з цієї відпустки повинен взяти один з батьків, і ці тижні не можна передати іншому.

Відпустка по догляду за дитиною (Urlop wychowawczy)

Це зазвичай неоплачувана відпустка, яку можна взяти після використання urlopu macierzyńskiego та rodzicielskiego.

Ви можете взяти її до 36 місяців.

Можна розбити на 5 частин.

Обов’язково один з батьків повинен використати щонайменше 1 місяць.

Потрібно пам’ятати, що відпустка по догляду за дитиною (urlop wychowawczy) не оплачується. Плюсом такого виду відпустки буде повне збереження робочого місця. Ні скорочувати, ні звільнити такого працівника не можна.

Батьківська відпустка (Urlop ojcowski)

Чоловіки також мають право на відпустку.

Така відпустка триває 14 днів

Можна взяти до того, як дитині виповниться 12 місяців.

Як оформити декретну відпустку в Польщі

Крок 1. Повідомлення роботодавця. Краще зробити це за 21 день до початку відпустки.

Крок 2. Подача заяви до ZUS. Це Польська установа соціального страхування. Подати цю заяву потрібно протягом 3 місяців після народження дитини.

Крок 3. Оформлення батьківської відпустки. Заявити про батьківську відпустку варто одразу після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами. Можна об’єднати відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами з батьківською відпусткою.

Виплати та допомога

У Польщі передбачені виплати для батьків у декреті. Ось основні, які вам треба знати:

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами (Zasiłek macierzyński). Сума: 100% від середньої зарплати за останні 12 місяців. Щоб отримати, потрібно працювати легально і платити внески до ZUS.

Батьківська допомога (Zasiłek rodzicielski). Сума: 70% від середньої зарплати (або 81,5% якщо подати заяву про використання обох відпусток одразу).

Додаткові виплати:

Becikowe: Одноразова допомога при народженні дитини Becikowe — 1000 злотих (залежить від доходу сім’ї). Сім’я 800+: Виплата 800 злотих на кожну дитину до 18 років.

Допомогу Kosiniakowe може отримати будь-яка мама, навіть якщо вона не працює:

умови: є можливість отримувати допомогу, якщо є медичне страхування;

допомога Kosiniakowe: можна отримати і в тому випадку, якщо ви не працевлаштовані. Це 1000 злотих на місяць.

Нагадаємо, Міністерство соціальної політики України пропонує змінити розмір допомоги при народженні дитини. Зокрема, одноразову виплату планують збільшити до 50 тисяч гривень. Також планують підвищити щомісячну виплату на дитину, яка зараз становить 860 гривень. Проте остаточну суму ще не узгодили.

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