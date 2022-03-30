Як надається відпустка без збереження зарплати під час війни — Finance.ua

Як надається відпустка без збереження зарплати під час війни

Вчора 08:00 — Особисті фінанси

У період дії воєнного стану щорічна основна оплачувана відпустка надається працівникам тривалістю 24 календарних дні.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Держпраці в Одеській області.

У період дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику у наданні будь-якого виду відпусток (крім відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічноговіку), якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури.

Якщо працівник не залучений до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури, необхідно врахувати, що відповідно до статті 10 Закону України «Про відпустки», черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються власником або уповноваженим ним органом за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом, і доводиться до відома всіх працівників.

Читайте також Трудові відносини під час війни: відповіді на запитання

Конкретний період надання щорічних відпусток у межах, установлених графіком, узгоджується між працівником і власником або уповноваженим ним органом, який зобов’язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніш як за два тижні до встановленого графіком терміну.

Щорічні відпустки за бажанням працівника в зручний для нього час надаються:

особам віком до вісімнадцяти років;

особам з інвалідністю;



жінкам перед відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами або після неї;



жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину з інвалідністю;



одинокій матері (батьку), які виховують дитину без батька (матері); опікунам, піклувальникам або іншим самотнім особам, які фактично виховують одного або більше дітей віком до 15 років за відсутності батьків;



дружинам (чоловікам) військовослужбовців;



ветеранам праці та особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;



ветеранам війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, а також особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;



батькам — вихователям дитячих будинків сімейного типу;



в інших випадках, передбачених законодавством, колективним або трудовим договором.



Читайте також Які права й пільги передбачені для мобілізованих осіб

За узгодженням сторін трудового договору може бути проведена зміна термінів надання відпусток, відображених у графіку.

Протягом періоду дії воєнного стану роботодавець на прохання працівника може надавати йому відпустку без збереження заробітної плати без обмеження строку, встановленого частиною першою статті 26 Закону України «Про відпустки».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.