Трудові відносини під час війни: відповіді на запитання — Finance.ua

Трудові відносини під час війни: відповіді на запитання

Вчора 09:00 — Особисті фінанси

24 березня набрав чинності Закон Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Як тепер організовано робочий процес.

Як мають виплачувати зарплату?

Під час воєнного стану роботодавець повинен докласти всіх зусиль, щоб виплачувати зарплату своїм співробітникам. Але якщо це неможливо, то компанія має розрахуватися з персоналом у мирний час та погасити попередні борги.

Роботодавець та працівник можуть призупинити дію трудового договору. Але це не означає, що працівника звільнено. Зарплата в цьому випадку зберігається.

Чи можна звільнити працівника?

Роботодавець може звільнити працівника, якщо підприємство ліквідоване або його майно знищено внаслідок бойових дій. Якщо компанія планує проводити скорочення, то працівників слід попередити про це за 10 днів. Їм мають виплатити допомогу у розмірі середньомісячної зарплати.

Роботодавець може звільнити працівників, які втратили працездатність. Наприклад, через хворобу чи інвалідність. Позбутися роботи можуть і ті, хто перебував або пішов у відпустку із збереженням заробітної плати. Виняток — декретна відпустка або відпустка по догляду за дитиною.

Якщо працівник переїхав на час бойових дій у безпечніший регіон, роботодавець не має права його звільнити. Але може тимчасово взяти на його місце іншого фахівця.

Роботодавець має право перевести працівника без його згоди на нову посаду. Але якщо нові обов’язки несуть ризики для життя людини або її здоров’ю, наприклад, доведеться працювати в зоні бойових дій, роботодавець повинен заручитися згодою спеціаліста.

Наразі працівник може звільнитися, не попереджаючи про це роботодавця за два тижні, як це зазначено у КЗпП. Можна написати заяву та вказати бажану дату розірвання трудових відносин. Це стосується тих міст, де ведуться бойові дії. Винятки зроблено для працівників, які виконують стратегічно важливі завдання чи корисну під час воєнного стану роботу.

Чи можна піти у відпустку?

Тривалість відпустки становить 24 календарні дні на рік. Роботодавець може відмовити працівникові у відпочинку, якщо він задіяний у роботах на об’єктах критичної інфраструктури. Можна взяти відпустку без збереження заробітної плати, а також відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами або по догляду за дитиною у віці до трьох років.

Які нові умови необхідно враховувати?

При працевлаштуванні може бути призначений випробувальний термін. Роботодавець має право укладати із новими працівниками термінові трудові договори. Для виконання важких чи шкідливих робіт, наприклад, під землею, у нічний час, у вихідні, святкові та неробочі дні можна залучати жінок. Виняток — вагітні жінки та жінки з дітьми до одного року.

Робочий час може бути збільшений до 60 годин. Роботодавець може встановити шестиденний робочий тиждень за рішенням військового командування. На період воєнного стану скасовуються норми, які надавали працівникам право на скорочений робочий день напередодні святкових, неробочих та вихідних днів. А також додаткових вихідних у святкові та неробочі дні.

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