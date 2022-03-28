Які права й пільги передбачені для мобілізованих осіб — Finance.ua

Які права й пільги передбачені для мобілізованих осіб

Вчора 08:00 — Особисті фінанси

Від початку вторгнення росії в Україну до лав військових прийшли десятки тисяч українців, які підлягають мобілізації, та добровольців.

Військовозобов’язані, що стали до лав Збройних Сил України та інших військових формувань, під час мобілізації набувають статусу військовослужбовців, пише портал armyinform . А отже, на них поширюються всі права та пільги, передбачені ЗУ «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про соціальний і правовий статус військовослужбовців та членів їхніх сімей», Кодексом законів України про працю та іншими нормативно-правовими актами.

Які ж права й пільги мають мобілізовані особи?

Держава гарантує військовослужбовцям достатнє матеріальне (продовольче, речове) та грошове забезпечення.

Крім того, в умовах воєнного стану військовослужбовцям Збройних Сил, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки Міністерства оборони, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Управління державної охорони, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Державної спеціальної служби транспорту, особам рядового й начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій та поліцейським виплачується додаткова винагорода у розмірі 30 тис. грн у розрахунку на місяць.

Військовослужбовцям, які беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпечують проведення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів,— розмір додаткової винагороди збільшується до 100 тис. грн у розрахунку на місяць, пропорційно часу участі у таких діях і заходах.

Під час звільнення після ухвалення рішення про демобілізацію мобілізовані отримують одноразову грошову допомогу розміром 4 % місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний місяць служби, але не менш як 25 % місячного грошового забезпечення.

Сім’ям військовослужбовців, які загинули у війні, виплачується одноразова грошова допомога розміром 15 млн грн, яка розподіляється рівними частками на всіх отримувачів.

Мобілізовані мають право на відпустку відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий статус військовослужбовців та членів їхніх сімей».

Під час воєнного стану надаються такі відпустки:

за сімейними обставинами та з інших поважних причин зі збереженням грошового забезпечення тривалістю не більш як 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду, але не більше ніж 2 доби в один кінець;

за станом здоров’я у зв’язку з хворобою або для лікування після тяжкого поранення за висновком військово-лікарняної комісії.



Мобілізовані мають право на медичну допомогу у військових госпіталях (у разі відсутності за місцем проходження служби військово-медичних закладів охорони здоров’я медична допомога надається державними або комунальними закладами охорони здоров’я коштом Міністерства оборони України).

Пільги для мобілізованих ФОПів та найманих робітників

Мобілізовані працівники мають право на збереження місця роботи, посади, середнього заробітку на підприємстві, в установі, організації, незалежно від підпорядкування та форм власності (ст. 119 Кодексу законів про працю України).

Крім того, фізособи-підприємці, які були призвані під час мобілізації, звільняються від сплати єдиного соціального внеску (ст. 9-2 прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»).

Підставою для звільнення є заява та копія військового квитка або копія іншого документа із зазначенням даних про призов, які ФОП повинен подати до податкового органу протягом 10 днів після демобілізації.

Також у разі непровадження мобілізованими ФОПами підприємницької діяльності в період проведення мобілізації, нарахування податків і зборів не здійснюється.

Зарахування часу перебування на військовій службі до страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби.

Інші пільги

Особам, які отримують військову пенсію, у разі призову на військову службу під час мобілізації виплата пенсій не припиняється. Після звільнення зі служби виплата пенсій здійснюється з урахуванням додаткової вислуги років (ч. 3 ст. 2 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»).

Штрафні санкції, пеня за невиконання зобов’язань перед підприємствами, установами й організаціями всіх форм власності, у тому числі банками та фізичними особами, а також відмотки за користування кредитом не нараховуються мобілізованим, які брали або беруть участь у бойових діях в Донецькій та Луганській областях (ч. 15 ст. 14 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей»).



Крім того, мобілізовані особи в разі наявності підстав можуть отримати статус учасника бойових дій, який надаватиме пільги та гарантії, передбачені ст. 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та інших нормативно-правових актах, зокрема пільги на житлово-комунальні послуги, проїзд, санаторно-курортне лікування, отримання земельних ділянок, житла тощо.

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