Як націоналізували ПриватБанк — Finance.ua

Як націоналізували ПриватБанк Вчора 20:05 — Фондовий ринок

Як націоналізували ПриватБанк

Перехід приватного банку у власність держави називається націоналізацією. В історії сучасної України налічується три найбільші банки, які спочатку були створені приватним капіталом, а потім націоналізовані та стали державною власністю. Розкажемо про ПриватБанк

Історія банку

ПриватБанк — один з перших комерційних банків України — був створений 19 березня 1992 року.

Ключовими інвесторами (і фактичними власниками) ПриватБанку були Ігор Коломойський, якому на 31 березня 2016 року, за даними НБУ, належали майже 50% акцій банку, та Геннадій Боголюбов, якому на 31 березня 2016 року належали 41,6% акцій банку.

ПриватБанк до 2016 року посідав друге місце (після Ощадбанку ) за кількістю відділень в Україні та перше — за кількістю клієнтів, що обслуговуються, будучи найбільшим роздрібним банком у країні.

Проте внаслідок перевірки Національний банк зафіксував у банку серйозні проблеми з достатністю рівня капіталу, кредитним портфелем (левова частка кредитів була видана підприємствам фінансово-промислової групи «Приват» і потім виведена за кордон) та виконанням банком обов’язкових нормативів.

Масштаб проблем загрожував стійкості усієї української банківської системи.

Наприкінці 2016 року власники банку звернулися до уряду та НБУ з листом, у якому просили державу увійти до капіталу банку та провести його фінансове оздоровлення. Зі свого боку власники банку гарантували невтручання у справи банку й обіцяли до середини 2017 року провести реструктуризацію кредитного портфеля.

18 грудня 2016 року було ухвалене рішення про входження держави до капіталу банку.

Як вплинуло на клієнтів банку

Для клієнтів ПриватБанку націоналізація пройшла максимально безболісно. Технічна затримка, під час якої були недоступні клієнтські рахунки, тривала лише кілька годин, хоч і встигла здорово налякати людей. Особливо це відчули юридичні особи, адже якраз треба було сплачувати податки та здійснювати платежі до бюджету напередодні кінця року. На честь фахівців ПриватБанку, проблема досить оперативно була вирішена.

До речі, суди довкола ПриватБанку тягнуться з 2017 року й досі. Однак, 15 листопада 2023 року Шостий апеляційний адміністративний суд підтвердив законодавчо встановлену неможливість скасування рішень, ухвалених при націоналізації ПриватБанку, та повернення акцій банку колишнім власникам.

«Це не єдина справа про оскарження націоналізації, тому ми говоримо про продовження роботи, продовження боротьби. Боротьба триває, проте це єдина справа, в якій було ухвалено одіозне рішення адміністративного суду щодо незаконності націоналізації. Сьогодні це рішення було скасовано та провадження закрите», — уточнив у коментарі для преси керівник напряму з юридичної координації діяльності ПриватБанку Олег Лазовський.

Результати

Націоналізація ПриватБанку у грудні 2016 року докорінно змінила розклад у банківській системі України, суттєво збільшивши частку держави. По суті відбулося формування монополії держбанків. Держава отримала реальну можливість диктувати умови та нав’язувати правила всієї банківської системи. Як результат, була суттєво обмежена конкуренція на ринку банківських послуг.

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Довідка Finance.ua:

За даними Нацбанку на 1 вересня 2023 року, ПриватБанк є лідером за загальними активами (642,3 млрд грн) серед 64 банків країни, що діють, і посідає друге місце за кількістю відділень — 1131.

ПриватБанк наростив чистий прибуток утричі до минулорічного результату. Чистий прибуток державного ПриватБанку за січень-вересень 2023 року становив 43,37 млрд грн, що в 3 рази перевищує цей показник за аналогічний період 2022 року. Чистий комісійний дохід за дев’ять місяців цього року збільшився до результатів 2022-го на 25% - до 17,45 млрд грн.

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