ПриватБанк наростив чистий прибуток утричі до минулорічного результату — Finance.ua

ПриватБанк наростив чистий прибуток утричі до минулорічного результату Сьогодні 10:01 — Фондовий ринок

ПриватБанк наростив чистий прибуток утричі до минулорічного результату

Чистий прибуток державного ПриватБанку за січень-вересень 2023 року становив 43,37 млрд грн, що в 3 рази перевищує цей показник за аналогічний період 2022 року.

Це випливає з неконсолідованого звіту банку за третій квартал, передає «Інтерфакс-Україна».

Згідно зі звітом, чистий прибуток держбанку за третій квартал становив 13,62 млрд грн. Це хоч і менше, ніж у другому кварталі на 0,082 млрд грн, але водночас на 6,08 млрд вище за показник за відповідний період минулого року.

Чистий процентний дохід ПриватБанку також зріс у січні-вересні-2023 на 64,5% до попереднього року — до 43,18 млрд грн. Зокрема, у третьому кварталі зростання становило 40,7% - до 15,32 млрд грн.

Чистий комісійний дохід за дев’ять місяців цього року збільшився до результатів 2022-го на 25% - до 17,45 млрд грн.

Значний внесок у поліпшення фінансового результату банку зробило зниження збитку від скорочення корисності за дев’ять місяців цього року до 0,072 млрд грн, тоді як за аналогічний період минулого року цей показник становив 17,34 млрд грн. За даними звіту, за липень-вересень за цією статтею було навіть отримано 0,697 млрд грн прибутку проти 0,051 млрд у попередньому кварталі та 9,73 млрд грн збитку в третьому кварталі минулого року.

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ПриватБанк також повідомляє, що його сукупний прибуток за січень-вересень цього року сягнув 49,52 млрд грн, у 3,5 раза перевищивши показник порівнянного періоду 2022 року.

Згідно зі звітом, за 9 місяців 2023 року активи банку зросли на 12%, досягнувши 605,26 млрд грн до 30 вересня.

Таке зростання пояснюється збільшенням обсягу коштів у НБУ з 11,46 млрд грн до 59,32 млрд грн, коштів на кореспондентських рахунках і вкладах у депозити овернайт у банках. В Україні вони на цей період становили 2 млн грн (дані за 2022 рік відсутні), у країнах Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) зросли з 58,1 млрд грн за 2022 рік до 75,22 млрд грн на 30 вересня 2023 року.

Кошти клієнтів ПриватБанку за дев’ять місяців 2023 року збільшилися з 471,97 млрд грн до 509,94 млрд грн, а капітал — з 57,79 млрд грн до 83,11 млрд грн.

Довідка Finance.ua:

за даними Нацбанку на 1 вересня 2023 року, ПриватБанк є лідером за загальними активами (642,3 млрд грн) серед 64 банків країни, що діють, і посідає друге місце за кількістю відділень — 1131;

чистий прибуток ПриватБанку за січень-червень 2023 року склав 29,75 млрд грн, що в 4,7 раза перевищує цей показник за аналогічний період 2022 року.

Економічна Правда За матеріалами:

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