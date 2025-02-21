Як мешканцям ТОТ забезпечити собі страховий стаж — Finance.ua

Як мешканцям ТОТ забезпечити собі страховий стаж Сьогодні 09:35 — Особисті фінанси

Як мешканцям ТОТ забезпечити собі страховий стаж

28 грудня набрала чинності постанова Кабміну № 1496 від 20.12.2024 р., якою передбачено механізм реалізації права на добровільну сплату ЄСВ платниками єдиного внеску із місцезнаходженням (місцем проживання) на тимчасово окупованій території.

Детально про це срозповіли фахівці Юридичного порадника для ВПО

Для кого цей механізм?

Цей механізм передбачений для людей, які:

знаходяться / проживають на ТОТ;

досягли 16-річного віку;

не перебувають у трудових відносинах з роботодавцями;

не належать до платників єдиного внеску.

Алгоритм добровільної сплати ЄСВ

Людина, яка бажає взяти добровільну участь в системі добровільного соціального страхування, подає заяву до податкового органу на території України:

у паперовій формі;

у електронній формі через електронний кабінет платника податку.

Далі податковий орган, до якого надійшла заява, перевіряє заяву та дані платника податків.

Протягом 30 календарних днів з дня отримання заяви з особою укладається договір про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Зверніть увагу! Мінімальний страховий внесок на сьогодні складає 1760 грн — тобто 22% від суми мінімальної заробітної плати (у 2025 — 8000 грн).

Які обов’язки мають особи, які вирішили взяти участь в системі добровільного соціального страхування?

своєчасно та в повному обсязі нараховувати, обчислювати і сплачувати ЄСВ до податкового органу за місцем обліку;

на підставі обчислених та сплачених сум ЄСВ подавати звітність у складі єдиного податку до податкового органу за основним місцем обліку.

Чому це важливо? Від сплати ЄСВ залежить страховий стаж, від якого, в свою чергу, залежить можливість отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності, майбутньої пенсії тощо.

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