Як курс валют впливає на вартість пального: пояснення експерта — Finance.ua

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Як курс валют впливає на вартість пального: пояснення експерта

Валюта
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Як курс валют впливає на вартість пального: пояснення експерта
Як курс валют впливає на вартість пального: пояснення експерта
Ціни на пальне в Україні формуються під впливом зовнішніх чинників — насамперед курсу валют і світових котирувань. Як зазначив директор «Консалтингової групи А-95» Сергій Куюн в інтерв’ю РБК-Україна, саме курс долара має найбільший вплив на кінцеву вартість бензину та дизелю.
«Щоб було зрозуміло, кожна гривня у курсі долара — це приблизно 80 копійок у ціні бензину чи дизельного пального», — пояснив він.
Куюн нагадав, що на світовому ринку торгівля паливом відбувається в доларах. Водночас акциз в Україні встановлений у євро, тому курс євро також має значення.

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«Курс євро теж впливає на ціну, але не так суттєво. Коливання курсу євро до долара для цін на пальне не є критичними», — додав він.
Нагадаємо, з початку 2025 року курс долара в Україні знизився приблизно на 1% — із 42 до 41,6 грн. Для порівняння, протягом 2024 року він зріс на понад 10%.
За 2024 рік зросли роздрібні ціни на всі основні види пального. Станом на 2 січня 2025 року середні роздрібні ціни становили:
  • бензин А-95 — 55,55 грн/л (+4,07 грн за рік);
  • дизельне пальне — 52,75 грн/л (+1,25 грн);
  • автогаз — 35,41 грн/л (+5,58 грн).
На кінець травня ситуація залишається стабільною. Станом на 30 травня середні ціни такі:
  • бензин А-95 — 54,56 грн/л;
  • дизель — 53,54 грн/л;
  • автогаз — 35,32 грн/л.
У квітні НБУ зменшив прогноз щодо зростання цін на пальне в 2025 році через падіння цін на нафту. У Нацбанку очікують, що зниження вартості нафти на світових ринках частково компенсуватиме заплановане підвищення акцизів.
Перехід українських АЗС на бензин з обов’язковим додаванням біоетанолу з 1 травня не вплинув на ціни на пальне. А на низці заправних комплексів бензин здешевшав.
За матеріалами:
РБК-Україна
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