Як курс валют впливає на вартість пального: пояснення експерта — Finance.ua

Як курс валют впливає на вартість пального: пояснення експерта Сьогодні 21:03 — Валюта

Як курс валют впливає на вартість пального: пояснення експерта

Ціни на пальне в Україні формуються під впливом зовнішніх чинників — насамперед курсу валют і світових котирувань. Як зазначив директор «Консалтингової групи А-95» Сергій Куюн в інтерв’ю РБК-Україна , саме курс долара має найбільший вплив на кінцеву вартість бензину та дизелю.

«Щоб було зрозуміло, кожна гривня у курсі долара — це приблизно 80 копійок у ціні бензину чи дизельного пального», — пояснив він.

Куюн нагадав, що на світовому ринку торгівля паливом відбувається в доларах. Водночас акциз в Україні встановлений у євро, тому курс євро також має значення.

«Курс євро теж впливає на ціну, але не так суттєво. Коливання курсу євро до долара для цін на пальне не є критичними», — додав він.

Нагадаємо, з початку 2025 року курс долара в Україні знизився приблизно на 1% — із 42 до 41,6 грн. Для порівняння, протягом 2024 року він зріс на понад 10%.

За 2024 рік зросли роздрібні ціни на всі основні види пального. Станом на 2 січня 2025 року середні роздрібні ціни становили:

бензин А-95 — 55,55 грн/л (+4,07 грн за рік);

дизельне пальне — 52,75 грн/л (+1,25 грн);

автогаз — 35,41 грн/л (+5,58 грн).

На кінець травня ситуація залишається стабільною. Станом на 30 травня середні ціни такі:

бензин А-95 — 54,56 грн/л;

дизель — 53,54 грн/л;

автогаз — 35,32 грн/л.

У квітні НБУ зменшив прогноз щодо зростання цін на пальне в 2025 році через падіння цін на нафту. У Нацбанку очікують, що зниження вартості нафти на світових ринках частково компенсуватиме заплановане підвищення акцизів.

Перехід українських АЗС на бензин з обов’язковим додаванням біоетанолу з 1 травня не вплинув на ціни на пальне. А на низці заправних комплексів бензин здешевшав

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