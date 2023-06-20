Як купити нерухомість у Чехії: ціни, процедура, податки — Finance.ua

Як купити нерухомість у Чехії: ціни, процедура, податки Сьогодні 14:04 — Особисті фінанси

Як купити нерухомість у Чехії: ціни, процедура, податки

Знайти квартиру в Чехії, особливо у Празі, непросто: попит на нерухомість у цій країні в основному перевищує пропозицію. Наприкінці літа, коли розпочинається навчання у вишах, тут щороку максимально затребувана оренда житла. Купівля-продаж нерухомості — помірно активна впродовж року.

Інфраструктурно, економічно й освітньо розвинена Чехія — серед лідерів європейського ринку нерухомості за інвестиціями з-за кордону. Експерти порталу flombu.com розповіли про головні нюанси купівлі житла у Чехії для українців, а також озвучили ціни на нерухомість у цій країні.

Чи можуть українці купити нерухомість у Чехії

Іноземцям дозволено купувати нерухомість у Чеській Республіці. Покупка житла у цій країні не дає права на посвідку на проживання, натомість спрощує отримання мультивізи. Щоправда, нерухомість у Чехії може вважатися перевагою під час розгляду імміграційного звернення.

Щоб набути посвідку на проживання у Чехії, окрім нерухомості, необхідно мати тут свій бізнес.

Українець може купити квартиру чи будинок у Чехії, зокрема, якщо у нього є статус тимчасового захисту.

Важливе правило покупки нерухомості у цій країні - власником помешкання може бути або одна людина, або кілька співвласників, які є родичами. Чужі між собою люди не можуть набути нерухомість у Чехії як співвласники.

Якщо житло належить до кооперативної власності, покупцеві слід на це зважити, адже часто кооперативи блокують входження до них іноземців. У такому разі доведеться оформляти угоду з купівлі-продажу нерухомості на юридичну особу.

Ціни на квартири

Ціни на житло у Чеській Республіці варіюються залежно від двох позицій:

регіону, де розташоване помешкання;

ринку, з якого продається (вторинного чи первинного).

Середня вартість житлової нерухомості на вторинному ринку Праги становить від 4300 євро/м 2 . На житло у новобудові ціни вищі - від 6000 євро/м 2 .

Бюджетну нерухомість у Чехії можна пригледіти у Карловарському та Устецькому напрямках. Квартира у панельному будинку тут коштуватиме від 1200 євро/м 2 , у цегляному — від 1600 євро/м 2 .

Удвічі віщі ціни на квартири у Південноморавському краї та Брно — від 3300 євро/м 2 і 3500 євро/м 2 , відповідно.

Процедура купівлі нерухомості в Чехії

Процес купівлі-продажу нерухомості у Чеській Республіці дещо відрізняється від такої ж процедури в Україні та охоплює у середньому 2 місяці.

1. Резервування й перевірка нерухомості

Обравши житло чи комерційний об'єкт у Чехії, варто його перевірити на «юридичну чистоту». Для цього потрібно узгодити з продавцем резерв об'єкта.

Якщо нерухомість без обтяжень, покупець вносить завдаток.

2. Укладення договору завдатку

Договір завдатку складається чеською, переважно із залученням перекладача. У ньому прописують, на який період формується резерв нерухомості, суму завдатку і санкції за невиконання умов угоди. Розмір завдатку встановлюється за погодженням покупця і продавця, та у середньому становить 5% від ціни об'єкта.

3. Відкриття депозитного рахунку

Щоб укласти попередній договір (про резерв), необхідно підписати договір про депозит. Йдеться про підтвердження платоспроможності покупця і зберігання грошей до фінального переходу права власності на об'єкт. Депозит може зберігатися у банку, агентстві нерухомості, у нотаріуса або юриста.

Сума за нерухомість зберігатиметься на цьому рахунку до завершення процедури зміни права власності на об'єкт.

4. Підписання основного договору купівлі-продажу

Основний договір купівлі-продажу нерухомості укладають чеською, зазначаючи: відомості про покупця і продавця, вартість нерухомості, термін і спосіб перерахунку коштів. Покупець вносить повну вартість об'єкта на депозитний рахунок.

Основний договір купівлі-продажу потрібно нотаріально завірити.

Читайте також Безплатне страхування і житло. Як підтвердити статус вразливої особи в Чехії

5. Оформлення права власності на нерухомість

Після укладення основного договору купівлі-продажу нерухомого майна у Чехії цей документ і заяву про переоформлення права власності надсилають у Кадастр нерухомості. Розгляд документів у цій інстанції триває до 2 місяців.

6. Повний розрахунок за об'єкт

До переходу права власності новому власнику гроші за нерухомість залишаються «на проміжному» збереженні. Щойно покупець отримає підтвердження про те, що нерухомість зареєстрована на його ім'я, відбувається повний розрахунок за об'єкт — кошти, залишені на депозитному рахунку, надходять продавцеві.

Податки і додаткові платежі під час купівлі нерухомості у Чехії

Основний платіж, який покупцю доведеться внести у державну скарбницю Чехії під час купівлі вторинного нерухомого майна, — податок на покупку. Він становить 4% від ціни об'єкта.

Купуючи житло від забудовника, сплачувати цей податок не потрібно. Будівельні компанії включають ПДВ у розмірі 21% в остаточну ціну квартири чи будинку.

Реєструючи право власності на помешкання у Чехії, слід також сплатити державне мито — 40 євро.

Послуги ріелтора у Чеській Республіці оцінюються у 5% від вартості об'єкта.

За нотаріальні послуги доведеться віддати 50−100 крон за підпис.

Послуги перекладача коштуватимуть від 400−700 євро.

До речі, Finance.ua пропонує оформити туристичне (медичне) страхування онлайн за вигідними цінами. Дія поліса поширюється на весь світ.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.